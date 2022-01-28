/675671/ماتت-أثناء-زفافها-حادث-مأساوي-يودي-بحياة-عروسة-بالبحيرة

لقيت عروس مصرعها وأصيب العريس وشقيقها، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بموكب زفاف وذلك من أعلى كوبري السخنة بنطاق مركز بدر بمحافظة البحيرة.

مصرع عروس وإصابة اخرين فى حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة من أعلي كوبري السخنة بمركز بدر وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي في الماء من أعلى كوبرى السخنة مركز بدر.

أسفر الحادث عن وفاة هدى.ر.ا 26 عامًا، ومقيمة بقرية السخنة العروسة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وكما أصيب عريسها وشقيقها وتم نقلهما للمستشفى وحالتهما خطيرة.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

هذا ولقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ٧ آخرون أثر انقلاب ميكروباص بـ شهد الطريق الاوسطي ناحية ١٥ مايو، حيث تلقت عمليات الادارة العامة للمرور بلاغا بمصرع وإصابة 10 أشخاص اثر انقلاب ميكروباص بالطريق الاوسطي ب١٥ مايو، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف إلي مكان البلاغ وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفيات .