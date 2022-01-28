منة عرفة ترد على هجوم إلهام شاهين:«كل واحد له مبادئ بيحترمها»

/675678/منة-عرفة-ترد-على-هجوم--إلهام-شاهينكل-واحد-له-مبادئ-بيحترمها

علقت منة عرفة خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج “كلام الناس” عبر قناة أم بي سي مصر، على تصريحات إلهام شاهين حول رفض بعض الفنانين للمشاهد الجريئة.

دوت الخليج يرصد رفض منة عرفة لمشاهد الإغراء

وردت منة عرفة على الفنانة إلهام شاهين بخصوص مشاهد الإغراء، “ كل فنان له مبادئ يحترمها ويؤمن بيها، وعارف أيه الغلط واية الصح”.

ونوهت منة عرفة حول الاغراء” أنا ليه اعمل حاجة تفضل موجودة فى الارشيف والناس تنتقدي إن عملتها”

وأضافت الفنانة الشابة حول تصريحات إلهام شاهين،”ده رايها ويحترم، بس أنا أؤمن إن الجمهور لا ينتقد الفنان إلا بالعمل الفني الذي أقدمه، غير كده الناس ملهاش حاجة عندي”.

هجوم محمود المهدي لمحمد نجاني

هاجم الفنان محمود المهدي، الفنان محمد نجاتي، وذلك على خليفة الأزمة التي وقعت بينهما بسبب مشهد تصوير جمعه بزوجته الفنانة الشابة منة عرفة.

زوج منة عرفة ببرنامج “الفارس”

قال المهدي خلال حواره في برنامج «الفارس» الذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس موضحًا سبب انفصاله من قبل عن منة عرفة: "أنا مطلقتش منة عشان مشهد النبض بينها وبين نجاتي هو بيكذب ويعمل شو عشان يتشهر، أنا انفصلت عنها لأن في حد وصلي أنها اتشالت".

بداية علاقة منة عرفة بمحمود المهدي

هذا وقد كشفت الفنانة منة عرفة منذ شهور عن خطبتها من أحد الأشخاص دون ذكر أي تفاصيل حيث اكتفت بنشر صورة كرتونية خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام معلقة عليها: "تمت خطبتي"، ما جعل رواد السوشيال ميديا في ترقب مستمر لمعرفة الشخص الذي نجح في الإيقاع بمنة عرفة، وأرجح البعض بسبب عدم نشر صورة تجمعها بخطيبها، بأنها إشاعة خلقتها عرفة للرد على خطوبة علي غزلان.

ثم حسمت منة عرفة هذا الجدل من خلال الإعلان عن هوية خطيبها محمود المهدي وكشفت عن علاقتهما من خلال مقطع فيديو على حسابها الرسمي على موقع إنستجرام قائلة: "اتعرفنا من خلال فيلم اتعرض عليا اسمه 3 ستات هو بيمثل وبيشارك في الإنتاج وبيروح التصوير، في الأول كنا زمايل عادي في الشغل، لحد ما آخر أيام تصوير حصلت تطورات بيننا في العلاقة، وبدأنا نتعرف على بعض أكتر، وبعدين قررنا نرتبط"، وزعمت بأنها لم تكن تريد الإفصاح عن اي تفاصيل خاصة بهذا الموضوع لاحترام وجهة نظر خطيبها محمود المهدي فهو يفضل ألا تُدخل حياتهما الشخصية فى الميديا.