/675681/رامز-جلال-يحصد-لقب-أفضل-برنامج-خلال-حفل-توزيع-جوائز-joy-awards

حصد الفنان المصري رامز جلال جائزة أفضل برنامج من خلال نسبة المشاهدة، خلال حفل توزيع جوائز joy awards، ضمن فعاليات موسم الرياض وبرعاية الهئية العامة للترفيه، وسط حضور عدد كبير من نجوم العرب والعالم.

دوت الخليجيرصد حصد رامز جلال لجائزة أحسن برنامج

وقدم رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل شيخ، الجائزة لـ “رامز جلال”، وسط تشجيع كبير من الحضور، ومازحه على المسرح قائلًا: جاي تتكرم ولابس ترتر، ما دام برنامجك حصل على أعلى نسب مشاهدة إذن هو ناجح.

من جانبه قال رامز: “فرحان جدًا وسعيد بتكرمي بالجايزة دي والمشوار اللى مشيته في إم بي سي واللي بينتقدني جامد ببقى عارف أن ربنا هيكرمني جامد، وأشكر كل الناس اللي وقفت معايا وعلى رأسهم تركي آل الشيخ، وأي حد عملت فيه مقلب بعتذر له، ونفسي في فنان العرب محمد عبده.. وأهدي الجايزة لابني ياسر.

نجوم الخليج المشاركين في حفل joy awards

يشارك فى الحفل عدد كبير من نجوم الخليج على رأسهم “المطرب ماجد المهندس، ملحم زين، عايض يوسف، عبدالله السبع، عبد المجيد الرهيدى، عامر الحمود، بشير غنيم، بدر الشعيبى، حسن عسيرى، ابراهيم البكرى، سامى الجابر”.

حيث يُبث الحفل مباشرة عبر قناة MBC1 ومنصة شاهد VIP ضمن باقة تخيل ابتداءًا من وقائع وصول النجوم ومرورهم على السجادة الخزامية عند الثامنة مساءًا وحتى الختام.

ويُستهلّ الحفل بمرور النجوم والمدعوّين أمام عدسات المصورين والجهات الإعلامية، ويتخلّل برنامج الحفل إلى جانب الإعلان عن الفائزين عدد من العروض الفنية الحية على المسرح ضمن مشهدية متكاملة لإحدى أكبر التظاهرات الفنية والترفيهية في هذه المنطقة.

حفل joy awards

ويعتبر الحفل حدث فني ترفيهي جامع تقدمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، وتشارك في تنظيمه “مجموعة MBC”، ومن المرتقب أن يشارك في الحفل بنسخته الثانية هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوّين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة مجموعة من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين الاجتماعيين والشخصيات العامة وغيرهم.

ويأتي ضمن الحضور المصري كل من أشرف زكى، أمينة خليل، هالة صدقي، نيللي كريم، عمرو يوسف، أحمد فهمي، أكرم حسني، حسن الرداد، عمرو مصطفي، أشرف عبد الباقي، دينا الشربيني و غيرهم.