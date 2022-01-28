/675683/سفرية-المالديف-عندي-أهم-من-الفرح-ومش-بحب-البس-الهوت-شورت-في-التمثيل-أبرز-تصريحات-منة-عرفة-ببرنامج-كلام-الناس

فجرت الفنانة الشابة منة عرفة عدد من التصريحات الجريئة خلال حلولها ضيفة على برنامج «كلام الناس» المذاع على فضائية «Mbc مصر» من تقديم الإعلامية ياسمين عز.

ويرصد دوت الخليج أبرز تصريحات الفنانة منة عرفة في السطور التالية:

• اتجوزت محمود المهدي شرعًا لكن مش عايشين في بيت واحد

• هنحتفل بزفافنا قريبًا

• أرفض القبلات في أفلامي من أجل أولادي في المستقبل

• مش بنفسن من مايان السيد

• سفرية المالديف عندي أهم من الفرح

• جوزي مطلبش مني أعتزل التمثيل

• مفيش راجل ذكي يقول لمراته بطلي شغل

• أنا وزوجي منفصلناش أصلا ومحصلش طلاق بيننا زي ما الناس فهمت

• جوزي جديد علي السوشيال ميديا عشان كدة بيكتب من غير ما يحسب كلامه

• مشهد مع محمد نجاتي هو سبب الخلاف بيني أنا وجوزي

• مع احترامي لإلهام شاهين، مش لازم أعمل إغراء عشان ابقي فنانة زيها

• مش بحب البس هوت شورت وأنا بمثل

من جانبه، هاجم الفنان محمود المهدي، الفنان محمد نجاتي، وذلك على خليفة الأزمة التي وقعت بينهما بسبب مشهد تصوير جمعه بزوجته الفنانة الشابة منة عرفة.

زوج منة عرفة ببرنامج «الفارس»

قال المهدي خلال حواره في برنامج «الفارس» الذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس موضحًا سبب انفصاله من قبل عن منة عرفة: "أنا مطلقتش منة عشان مشهد النبض بينها وبين نجاتي هو بيكذب ويعمل شو عشان يتشهر، أنا انفصلت عنها لأن في حد وصلي أنها اتشالت".

بداية علاقة منة عرفة بمحمود المهدي

هذا وقد كشفت الفنانة منة عرفة منذ شهور عن خطبتها من أحد الأشخاص دون ذكر أي تفاصيل حيث اكتفت بنشر صورة كرتونية خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام معلقة عليها: "تمت خطبتي"، ما جعل رواد السوشيال ميديا في ترقب مستمر لمعرفة الشخص الذي نجح في الإيقاع بمنة عرفة، وأرجح البعض بسبب عدم نشر صورة تجمعها بخطيبها، بأنها إشاعة خلقتها عرفة للرد على خطوبة علي غزلان.

ثم حسمت منة عرفة هذا الجدل من خلال الإعلان عن هوية خطيبها محمود المهدي وكشفت عن علاقتهما من خلال مقطع فيديو على حسابها الرسمي على موقع إنستجرام قائلة: "اتعرفنا من خلال فيلم اتعرض عليا اسمه 3 ستات هو بيمثل وبيشارك في الإنتاج وبيروح التصوير، في الأول كنا زمايل عادي في الشغل، لحد ما آخر أيام تصوير حصلت تطورات بيننا في العلاقة، وبدأنا نتعرف على بعض أكتر، وبعدين قررنا نرتبط"، وزعمت بأنها لم تكن تريد الإفصاح عن اي تفاصيل خاصة بهذا الموضوع لاحترام وجهة نظر خطيبها محمود المهدي فهو يفضل ألا تُدخل حياتهما الشخصية فى الميديا.

عقد قران محمود المهدي على منة عرفة

وكشف الفنان محمود المهدي مؤخرا عن عقد قرانه من الفنانة الشابة منة عرفة، وذلك بعد شهر من إعلان خطبتهما التي أحدثت ضجة عارمة على السوشيال ميديا بسبب إخفاء عرفة أي تفاصيل عن خطبتها، اذ شارك صورة مع جمهوره أثناء عقد قرانه على الفنانة منة عرفة وعلق عليها: "الحمد الله تم كتب كتاب اليوم بحضور العائلة فقط، وهنعمل فرح أن شاءالله بعد فيلم 666"، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.