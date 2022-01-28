/675685/ياسمين-رئيس-تشارك-في-حفل-توزيع-جوائز-Joy-Awards-بالمملكة-العربية-السعودية

شاركت النجمة المصرية ياسمين رئيس، بحفل توزيع جوائز Joy Awards، المقام بالمملكة العربية السعودية، في إطار فعاليات موسم الرياض، وفي حضور عدد نجوم العالم والعرب، تعتبر تلك هي النسخة الثانية للحفل حيث حققت النسخة الأولى نجاحًا كبيرًا، بمشاركة العديد من نجوم العالم العربي.

فيلم قمر 14

ويُعرض لياسمين رئيس حاليًا فيلمها الأحدث قمر 14 للمخرج هادي الباجوري، وتقدم ياسمين خلال أحداث الفيلم شخصية أمينة التي تتعرض لتهديد السلاح من أحمد الفيشاوي، وذلك بعدما اكتشفت أنها ضحية مؤامرة كبيرة من أهلها، هدفها إبعادها عن حبيبها.

وتدور أحداث فيلم قمر 14 في إطار رومانسي، حيث الكثير من الأحداث العاطفية التي تقع في ليلة قمر 14، وبجانب ياسمين رئيس، يشارك في بطولة الفيلم النجوم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، أحمد مالك، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أحمد حاتم وخالد أنور، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

فيلم جارة القمر

بعد مشاركة ياسمين رئيس في فيلم قمر 14، الذي حقق نجاحات جيدة في السنيمات، تنتظر نزولفيلمها الجديد "جارة القمر"، المتوقع أنه هو أيضًا فيلمًا رومنسيًا، تشارك بطولته مع الفنان كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد وأحمد حاتم، وفيلم من إخراج هادي الباجوري، للمؤلف محمد زهران.

ياسمين رئيس تعلن عن أول بطولة مسرحية لها

أعلنت الفنانة ياسمين رئيس عن إنطلاقة جديدة، حيث أنها تستعد لتقديم بطولة مسرحية أحفاد ريا وسكينة، بالشراكة مع النجمة دينا الشربيني، وهي روياة من تأليف تأليف مصطفى حسني وأحمد شاكر، إشراف فني هادي الباجوري، إنتاج ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى، للمخرج سامح بسيوني.

وتقدم ياسمين رئيس شخصية بوسي في مسرحية أحفاد رايا وسكينة، بنت من عائلة أرستقراطية، ناتج ظروف جدت عليها، تنحدر من حياة الطرف والسيارات الفارهة والشوبينج، إلى درب المهابيل، وما به من حياة شعبية عشوائية بسيطة، ونرى صدمتها في أدق التفاصيل، وكيف تتعامل مع هذه الصدمة وتتأقلم مع الحياة الجديدة.

ياسمين رئيس في 60 دقيقة

وعلى الصعيد الدرامي تصدرت ياسمين رئيس بطولة مسلسل 60 دقيقة، والذي عُرض حصريًا على منصة شاهد vip.

وتصدّر تريند منصة شاهد طوال فترة عرضه، كما حصد المسلسل ردود أفعال إيجابية على منصات التواصل الاجتماعي نظرًا لما يتناوله من قضايا مجتمعية مثل الاستغلال الجنسي والتحرش والعنف الأسري.