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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 1991 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 351418 حتى اليوم.

دوت الخليج

الصحة: تسجيل 1985 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 36 حالة وفاة

ونوه الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 1985 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 351418 وخروجهم من المستشفيات

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 417453 من ضمنهم 351418 حالة تم شفاؤها، و 22496 حالة وفاة.

وكشف قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة،عن معدل دخول المستشفيات بنسبة لمرضى كورونا، وذلك بالتزامن مع ارتفاع عدد الاصابات، موضحا أنه اننا في صدد ارتفاع في اعداد الاصابات بسبب المتحور الجديد الذي يملك سرعه في الانتشار، مشييرا إلى انه بالنسبة لارتفاع الاصابات إلا نسبة دخول المستشفيات غير كبيرة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفيه علبر برنامج اليوم، المذاع على فضائية دي ام سي، مشيرا إلى وجود وسيلة لتقليل معدلات الاصابات ألا وهي التطعيم والاجراءات الاحترازية، قائا:” درهم وقاية خير من قنطار علاج”.

الفئات المستحقة لعقار ملنوبيرافير

وعن علاج ملنوبيرافير، نوه أنه عقار فموي يستخدم لعلاج الحالات بالعقار الجديد لعلاج أعراض كورونا، هو مضاد للفيروسات ويتم أخذه في الأيام الأولى من الإصابة ، للمصابين بنقص المناعة وكبار السن، حيث يتم استخدامه بالمستشفى تحت إشراف طبى، مشيرا إلى ان هذه المرحلة ستشهد توفيره في المستشفيات فقط.، حيث يتم استيراده مادة خام ويتم تصنيعه في مصر.

حسام عبد الغفار يكشف معلومات هامة حول عقار ملنوبيرافير

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار أنه تم تطعيم ما يقرب من 42 % ونحتاج إلى الوصول قبل الربع الثاني من هذه السنة إلى 70%.