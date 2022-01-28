وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن قسم الطوارئ فى مستشفى معهد ناصر استقبل الصيدلانية وقت وقوع الحادث وتم عمل الإسعافات الأولية فور وصولها.
وأكد «عبدالغفار» أن الدكتورة نجوى تلقت كافة الخدمات الطبية وخضعت لجراحة دقيقة فور الانتهاء من عمل الفحوصات اللازمة، واستعادت وعيها بشكل كامل وحالتها مستقرة، موضحا أن كافة تكاليف علاجها تتحملها هيئة التأمين الصحى لكونها خاضعة لمظلة التأمين الصحي.
وكانت الصيدلانية «نجوى صالح» قد تعرضت لحادث طريق، حيث صدمتها سيارة ميكروباص ونتج عن الحادث إصابة الصيدلانية بإصابات بالغة فى أماكن متفرقة من الجسم، نقلت على إثرها لقسم الطوارئ بمستشفى معهد ناصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة: الصيدلانية «نجوى» استعادت وعيها وحالتها مستقرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.