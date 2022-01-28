الصحة: الصيدلانية «نجوى» استعادت وعيها وحالتها مستقرة

جدة - نرمين السيد - كلف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، الدكتور مصطفى غنيمة مساعد وزير الصحة لقطاع الطب العلاجي، بمتابعة الحالة الصحية للصيدلانية «نجوى صالح» والإشراف على علاجها فى مستشفى معهد ناصر.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن قسم الطوارئ فى مستشفى معهد ناصر استقبل الصيدلانية وقت وقوع الحادث وتم عمل الإسعافات الأولية فور وصولها.

وأكد «عبدالغفار» أن الدكتورة نجوى تلقت كافة الخدمات الطبية وخضعت لجراحة دقيقة فور الانتهاء من عمل الفحوصات اللازمة، واستعادت وعيها بشكل كامل وحالتها مستقرة، موضحا أن كافة تكاليف علاجها تتحملها هيئة التأمين الصحى لكونها خاضعة لمظلة التأمين الصحي.

وكانت الصيدلانية «نجوى صالح» قد تعرضت لحادث طريق، حيث صدمتها سيارة ميكروباص ونتج عن الحادث إصابة الصيدلانية بإصابات بالغة فى أماكن متفرقة من الجسم، نقلت على إثرها لقسم الطوارئ بمستشفى معهد ناصر.