وزيرة الهجرة: الدولة نجحت فى إعادة 80 ألف مواطن عالق بمختلف العالم

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن أزمة العالقين التى حدثت خلال جائحة كورونا، كان هناك تدخل سريع من الدولة، وكان لا بد من وزارة الهجرة بعد الاستغاثات من المصريين العالقين، التحرك بسرعة والتكاتف والتنسيق من أجل مساعد العالقين.





وأضافت نبيلة مكرم، في تصريحات تلفزيونية، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى شكل لجنة من الطيران والتضامن والتعليم العالى والهجرة. وتابعت وزيرة الهجرة، أن الدولة المصرية نجحت فى عودة 80 ألف مواطن عالق بمختلف دول العالم. وأوضحت نبيلة مكرم، أن هناك جروبات على تطبيق واتساب أطلقتها الوزارة يمكن من خلال لأى مصرى بالخارج التواصل مع الوزيرة حال التعرض لمشكلات، مشيرة إلى أن الدولة حريصة على كرامة المواطن بالخارج.

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