الإفتاء: المال الذى تنفقه على المخدّرات أنت مؤاخذ عليه مرتين

جدة - نرمين السيد - نصحت دار الإفتاء المصرية، بالابتعاد عن المخدرات، قائلة إن المال الذى تنفقه على المخدَّرات أنت مُؤاخَذٌ عليه مرتين، الأولى: حين حرمت أولادك منه، والثانية: حين أنفقته فيما لا يباح.





ووجهت، فى إطار حملتها "لا للإدمان"، نصيحتها للمدمنين: "إن كنت قد ابتليت بتعاطى المخدِّرات فلا تبلى غيرك بها، ولا تكن عونًا للشيطان على إخوانك؛ قال تعالى: "وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ".. العنكبوت: 13". وأكدت الإفتاء أن كثيرا ممن وقع فى فخ الإدمان كان مقلدا لأصدقائه ورفقاء السوء، مشددة على أنه لابد أن يكون للمسلم رأى سديد ولا يسير وفق أهواء الناس.

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