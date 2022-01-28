الأوقاف تفتتح 9 مساجد فى المحافظات اليوم

جدة - نرمين السيد - ووصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى اليوم 528 مسجدًا، منها 451 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و77 مسجدًا صيانة وترميمًا. والمساجد المقرر افتتاحها هى على النحو التالى: أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف الدقهلية النصر – سرسو البرامون – مركز المنصورة الرحمة – دملاش – مركز بلقاس مديرية أوقاف القاهرة مسجد "معًا" مدينة السلام (2) طريق مصر الإسماعيلية - إدارة أوقاف السلام مديرية أوقاف الفيوم السيدة زينب – عزبة سالم - الشواشنة مديرية أوقاف البحيرة عثمان – عزبة عثمان – حوش عيسى دومه – بركة غطاس – مركز أبو حمص النور العلاقى – الكفاح – أبو المطامير رياض الصالحين – بيبان – كوم حمادة ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم: مديرية أوقاف أسيوط آل حجازى – كوم أسفحت – مركز صدفا

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