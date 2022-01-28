شبورة وصقيع وأمطار.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم الجمعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد معتدل على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.





وقال خبراء الأرصاد بحسب بيان صادر، إنه من المتوقع وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، كذلك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أضاف الخبراء أنه من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 16 08 الإسكندرية 16 10 وادى النطرون 16 08 طنطا 16 08 شبين الكوم 16 08 دمنهور 16 08 بلطيم 15 08 مطروح 14 08 السلوم 15 08 سيوة 17 03 بورسعيد 15 08 دمياط 15 08 الزقازيق 16 08 المنصورة 16 08 الإسماعيلية 16 08 السويس 15 08 العريش 15 08 رفح 15 08 رأس سدر 17 08 نخل 15 01 نويبع 18 11 طابا 16 10 كاترين 06 03- الطور 17 10 شرم الشيخ 19 13 الغردقة 18 13 مرسى علم 17 10 الفيوم 16 04 بنى سويف 16 04 المنيا 16 04 أسيوط 16 05 سوهاج 16 05 قنا 17 06 الأقصر 17 07 أسوان 18 08 إدفو 18 07 أبوسمبل 18 07 الوادى الجديد 16 05 شلاتين 17 10 أبو رماد 18 10 حلايب 18 11 رأس حدربة 17 10

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