موجز دوت الخليج: تسجيل 1985 إصابة بـ كورونا.. والأرصاد تحذر من طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد معتدل على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد. ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية: الصحة: تسجيل 1985 إصابة جديدة بفيروس كورونا دار الإفتاء تعلن موعد استطلاع شهر رجب الصحة: الصيدلانية «نجوى» استعادت وعيها وحالتها مستقرة شبورة وصقيع وأمطار.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم الجمعة المغرب: إعادة فتح المجال الجوى ابتداء من 7 فبراير المقبل واشنطن تدعو مجلس الأمن للانعقاد وبحث الوضع فى أوكرانيا كوريا الشمالية تعلن عن اختبار صواريخ بعيدة المدى تعرف على أول سجين أمريكى ينفذ فيه حكم الإعدام في 2022 التحالف: لم يتم استهداف سجن بصعدة وسنقدم كافة الحقائق للفريق المشترك المكسيك.. 49150 إصابة جديدة بـ كورونا.. ووفاة 495 تعرف على موعد عودة محمد الشناوى من الإصابة (فيديو) الكاف يختار السنغالى ندياى حكما للقاء مصر والمغرب تعرف على كواليس بعثة المتخب فى الكاميرون قبل لقاء المغرب.. ومفاجأة للجماهير سيف زاهر يعلن خبرا سارا بخصوص حالة حمدى فتحى تصفيات كأس العالم.. البرازيل تتعادل مع الإكوادور بهدف لكل منهما تصفيات المونديال.. الأرجنتين تفوز على تشيلى بهدفين لهدف فى غياب ميسى هبة مجدى: أبويا وأمى ربونى على إنى أعمل الحاجة اللى بحبها أصالة تفوز بجائزة «جوى أوردز» لأفضل مطرية أحمد صلاح حسنى: والدى رفض التحاقى بمعهد التمثيل وأنا فى ناشئى الأهلى محمد ممدوح: أستعد لتصوير فيلم «شقو».. وهذا موعد انتهاء فيلم السرب أكرم حسنى يكشف حقيقة وجود خلاف مع الكينج محمد منير (فيديو) غلق شارع الأهرام بشكل جزئى لهذا السبب اليوم لمدة 3 أيام تراجعت بنحو 8 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم فى مصر

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