تصنيف مصر ضمن أعلى 20 دولة فى الطاقة المتجددة يتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - فمن جانبها قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان " 259.1 مليار جنيه استثمارات «التنمية العمرانية»".. السعيد: المياه والصرف والتشييد والبناء قطاعات سريعة النمو".

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات خطة 2021/2022 لقطاع التنمية العمرانية، والاستثمارات الكلية لخطة تنمية القطاع.

وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع التنمية العمرانية من القطاعات الديناميكية سريعة النمو التى تتولى توفير احتياجات المواطنين، من خدمات الإسكان والمياه والصرف الصحى، كما تهيئ متطلبات الأنشطة الاقتصادية من الأراضى وشبكات المرافق والبنية الأساسية.

وأوضحت «السعيد» أن الاستثمارات الكلية المستهدفة للقطاع بمكوناته الثلاثة تبلغ 259٫1 مليار جنيه، بما يمثل 20٫7٪ من إجمالى الاستثمارات، وأضافت أن الاستثمارات الموجهة لمشروعات المياه والصرف الصحى تشكل النسبة الأكبر من استثمارات القطاع بـ49٪، بمقدار 127 مليار جنيه، مقابل 32٪ للأنشطة العقارية بقيمة 82 مليار جنيه، و19٪ لأعمال التشييد والبناء بقيمة 50 مليار جنيه.

بينما أشار تقرير الوزارة إلى أن قطاع التنمية العمرانية حقق العديد من الإنجازات التى تعكس التوجه الكثيف لتنفيذ المشروعات الكبرى مثل مشروعات الإسكان الاجتماعى. وتضمنت أبرز تلك الإنجازات اعتماد التصميم العمرانى والتخطيط والتقسيم لنحو 124 مشروعًا عمرانيًا وخدميًا واستثماريًا على مساحة إجمالية 75 ألف فدان فى 15 مدينة جديدة، مما يسهم فى دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، والعمل على ضخ الاستثمارات الأجنبية والمحلية للتوطين بها.

وتستهدف الخطة زيادة الناتج المحلى الإجمالى للقطاع بالأسعار الثابتة 5.1 %، ليبلغ نحو 733.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 698.3 مليار جنيه العام الماضى.

فيما تناولت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "فى تقرير لمعلومات الوزراء.. تزامنًا مع انطلاق معرض الكتاب، قفزنا 38 مركز فى تصنيف أكثر دول العالم أمانا. وضمن أعلى 20 دولة فى الطاقة المتجددة"

أصدر مركز المعلومات ودعـم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الرابع من التقرير السنوى «مصر فى عيون العالم 2021» والذى يـرصـد ويـوثـق أبـرز المـؤشـرات والتقارير والتصنيفات العالمية الصادرة من الجهات والمؤسسات الدولية ذات الثقل، والتى تعتمد فى إعـداد إصداراتها على أحدث المنهجيات العلمية الرصينة تزامنا مع إطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 53 وفى إطار مشاركة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بإصدارات ثرية فى جناح مميز بالمعرض.

يبرز التقرير التطور الذى تشهده مصر من منظور دولى معتمدا على رؤى ومشاهدات مصادر وشخصيات دولية بارزة بما يؤكد جدية الجهود الهادفة للارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى الذى يمثل محور عملية التنمية الشاملة.

وتضمنت الإصـدارة الحديثة من التقرير عرضا لـ 12 تقريرا عن أهم التوقعات بشأن الاقتصاد المصرى فضلا عن 24 مؤشرا دوليا و27 تقريرا متنوعا يرصد تـطـورات أهم القطاعات وراعـت منهجية إعداد التقرير اختيار المؤشرات والتقارير التى ترصد وتقيم الخطوات المصـريـة تـجـاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وخطط الحكومة طويلة ومتوسطة الأمد، من وجهة نظر 83 من المؤسسات الدولية ذات المصداقية.

اعتمد التقرير على عـرض مصور لتلك البيانات والمؤشرات فى صورة انفوجرافات يسهل قراءتها للمتخصصين وغيرهم، كما اعتمد على تقسيم جديد مستوحى من أهـداف التنمية المستدامة وبرنامج عمل الحكومة المصرية حيث احتوى على 5 أقسام تناول الأول منها أهـم التقارير والمؤشرات الـدوليـة عـن تـعـافـى الاقـتـصـاد المـصـرى متضمنا توقعات وكالة فيتش سولوشنز بأن تصل نسبة نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.5% فى 2023/2022 فيما توقع صندوق النقد الدولى أن يصل نمو الاقتصاد المصرى إلى %5.8 بحلول 2025/2024 كما تناول مؤشرات تعكس بيئة الأعمال حيث تمكنت مصر من خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية فكانت الأولى إفريقيا فى تلقى الاستثمارات وضمن أكبر اقتصادات إفريقية تصديرا للاستثمارات وفقا لمنظمة الأونكتاد.

وعرض التقرير قسم المعرفة والتطور التكنولوجى والذى يتناول تطور أداء مصر فـى مـؤشـرات الإبـداع والابـتـكـار والشمول الرقمى والتكنولوجيا المالية، حيث حققت مصر طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة فكانت ضمن أفضل 10 دول تنافسية فى مجال مهارات الأعمال فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2021 إلى جانب قفزات مذهلة فى قطاع التعليم حيث تقدمت 19 مركزا فى مؤشر المعرفة العالمى ۲۰۲۱ وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

واحـتـوى القسم الثالث من التقرير على مؤشرات الأمن البيئى باعتبارها أحد أهم أبعاد التنمية المستدامة، حيث تبنت مصر إعادة التدوير وتقليل حجم الانبعاثات ونتيجة لذلك جاءت ضمن أهم الدول فى مرحلة النمو وفق تقرير الاقتصاد الدائري۲۰۲۰ كما تمتلك حاليا أكبر قدرات كهربائية مـن طاقتى الشمس والـريـاح فـى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتصنف ضمن أعلى 20 دولة فى مؤشر جاذبية الدول للاستثمار فى الطاقة المتجددة.

أما صحيفة "الأخبار" فقالت تحت عنوان "إعلان تفاصيل مسابقة تعيين المعلمين خلال 6 أسابيع غدا انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة".

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الإعلان عن تخصصات ومعايير اختيار المعلمين المطلوبة فى مسابقة تعيين «30 ألف معلم »، بشكل رسمى فى مؤتمر صحفى بعد 6 أسابيع، كما سيتم الاعـلان عـن كـافـة التفاصيل المتعلقة بالمسابقة بما فيها الشروط والتخصصات والأوراق المطلوبة للتعيين.

وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن وزارة التربية والتعليم أكدت أنه لا صحة لما انتشر من أنباء بشأن إعلان الحكومة عن تخصصات ومعايير اختيار المعلمين المطلوبة فى المسابقة، ونـاشـدت الـوزارة المعلمين عدم الانسياق وراء تلك الأخـبـار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأوضحت الوزارة أنـه يتم حصر نسب العجز فى المعلمين بكافة المـدارس على مستوى الجمهورية، وكذلك تحديد نسب العجز فى كل مادة سواء أساسية أو أنشطة إضافية، لتيسير العمل فى توزيع المعلمين بعد تعيينهم وفق ضوابط محكمة لسد العجز بشكل تدريجى، بحيث تحصل كل محافظة على عدد من المعلمين الجدد حسب العجز، مقارنة بـبـاقـى المـحـافـظـات، وسيـتـاح الـتـقـدم لـجـمـيـع المعلمين ممن تتوافر بهم شروط المسابقة، على أن يتم اختيار أصحاب الكفاءات مـمـن تـتـوافـر فـيـهـم الـشـروط والضوابط الخاصة بالمسابقة، وذلك التزاماً بمعايير النزاهة والشفافية.

من ناحية أخرى تنطلق غدا امتحانات الشهادة الإعدادية لطلاب محافظتی القاهرة والجيزة، بينما يواصل طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام أداء امتحان التيرم الأول، بعد أن انتهت امتحانات الـنـقـل بـالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن إجازة نصف العام الدراسى تبدأ 5 فبراير المقبل وحتى 17 من نفس الشهر، دون تعديل.

وفى قطاع النقل تناولت صحيفة الأخبار تصريحات وزير النقل بخصوص قطاع السكة الحديد وقالت تحت عنوان "تحديد مواعيد توريد 7 قطارات مع «تالجو» الوزير: عروض لوحدات نوم جديدة فاخرة بتمويل ميسر".

بحـث الـفـريـق مهندس کامل الوزير وزير النقل مع وفد شركة تالجو الإسبانية العالمية برئاسة جـونـزالـو فـرنـانـديـر - الرئيس التنفيذى للشركة دعم التعاون المـشـتـرك فـى مـجـال الـوحـدات المتحركة بالسكك الحديدية، واستعرض الـوزيـر خطة توريد 7 قطارات تالجو سيتم توريدها من الشركة بواقع 6 قطارات تم التعاقد عليهم بين هيئة السكك الحديدية وشركه تالجو وقطار آخر ستقوم الشركة بتوريده كهدية للشعب المصرى.

وأكد وزير النقل أن هناك احتياجات مستقبلية من قطارات الركاب والتى ستعمل على الشبكة الحالية وكذلك شبكة القطارات السريعة المستقبلية التى يمكن للطرفين التعاون فيها.

من جانبه، أكد وفد تالجو إن الشركة تعطى هذا المشروع أولوية من بين المشروعات المختلفة التى تقوم الشركة بتنفيذها.

وأشار إلى أنه سيتم شحن أول قطار خلال النصف الأول من شهر فبراير على أن يتم ضغط جدول شحن القطارات الأخرى تباعا حيث طالب الوزير بتوريد كـافـة الـقـطـارات خـلال الـعـام الحالى لتدعيم أسطول قطارات الـسـكـك الحـديـد المـصـريـة خاصة أن قطارات تالجو تتمتع بمستوى خدمات فاخر مكنتها من الاستحواذ على أكثر من 60% من القطارات السريعة العاملة بإسبانيا .. كما قدم الوفد عرضا للتعاون مع وزارة النقل المصرية لتصنيع وتوريد 7 قطارات نوم جديدة ذات مستوى فاخر، وفقا لأعلى المعايير الأوروبية، وبتمويل ميسر من الحكومة الإسبانية.

كما قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "تعاون بين «حياة كريمة» والمستشفيات الجامعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا".

وقعت مؤسسة حياة كريمة، بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، لتوحيد جهود الدولة الساعية للتخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجاً فى التجمعات الريفية، وتوفير الدعم المالى لها.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، من خلال تنفيذ المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة» والتى تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وكذلك الحد من التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد، على الأوضاع المعيشية للأسر الأكثر احتياجا.

وقع البروتوكول عن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية د. حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وعن مؤسسة «حياة كريمة» د. ندى الدمياطى مدير القطاع الطبى.



وقالت "الأخبار" تحت عنوان "300 وحدة سكنية متميزة لأهالى البحر الأحمر"، أعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، عن تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية الزعفرانة برأس غارب، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وتم توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج لـ ۱۲۹ حالة بمختلف التخصصات الطبية، وإجراء 28 فحصاً معملياً، و12 أشعة وسونار، بالإضافة إلى إجراء 18 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة وصرف العلاج بالمجان.

من جانب آخر، واصـل عمرو حنفی، محافظ البحر الأحمر، افتتاح وتفقد عدداً من المشروعات، بمدينة الغردقة، تزامناً مع الاحتفال بالذكرى الـ 52 للعيد القومى للمحافظة، ووجه بإلغاء نظام مناوبات المياه بعد الانتهاء من محطة مياه الدهار.

وشدد على سرعة إنهاء الأعمال بها، كما تفقد تجهيزات أماكن سيارات الطعام المتنقلة تمهيداً لتسليمها للشباب، ووضع المحافظ، حجر الأساس وتفقد الأعمال الإنشائية التى تتم على أرض الواقع لـ 15 عمارة سكنية بإجمالى 300 وحدة لمشروع الإسكان المتميز، الذى يتم بناؤه بجوار السوق الحضارى الجـديـد بمنطقة الـدهـار بالغردقة ولمعرفة الموقف التنفيذى بها، كما تفقد الأعمال الإنشائية بنزل شباب الأزهر بمنطقة الأحياء للوقوف على نسبة تنفيذ الأعمال به، ومدى جاهزيته.

وأكد أنه من المبانى الخدمية التى ستعمل على خدمة قطاع كبير من شباب المحافظة.

فيما تناولت صحيفة "المصرى اليوم" آخر مستجدات التعامل مع جائحة كورونا تحت عنوان "إجراءات أوروبية للتعايش مع «كورونا» «الصحة» تتوقع استمرار موجة الفيروس الحالية أربعة أسابيع"

بدأت بـعـض الـدول الأوربية تخفيف القيود الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا، كخطوة تمهيدية للتعايش مع الفيروس، حيث أنهت بريطانيا، أمس، معظم القيود بما فى ذلك كمامات الوجه الإلزامية، بعد أن أعلنت الحكومة أن تلقيح نسبة كبيرة من المواطنين بالجرعة المعززة عمل على تقليل الأعراض الخطيرة للإصابة بالفيروس، وانخفاض نسبة دخول المرضى للمستشفيات.

واعـتـبـارا مـن أمـس لـم تـعـد كمامة الوجه إلزامية فى أى مكان ببريطانيا، بالإضافة إلى إلغاء شرط وجـود الـشـهـادة الـصـحـيـة لـدخـول النوادى وغيرها من الأماكن التى تضم تجمعات كبرى، وتأتى هذه الخطوة إضافة إلى إلغاء النصائح الرسمية بالعمل من المنزل والإلزام بـارتـداء الـكـمـامـات فـى الـفـصـول الدراسية لتدشن مرحلة جديدة للتعايش مع الفيروس.

فى سياق متصل، أعلنت الحكومة الدنماركية إنهاء القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا اعتبارا من بداية شهر فبراير المقبل، حيث لم تعد الدولة تصنف الفيروس باعتباره «خطيرا»، ووفق التعديلات الجديدة لن يتم تطبيق العديد من القيود مثل ارتداء الكمامة أو تقديم شهادة التطعيم لدخول المرافق الترفيهية.

محليا، أكدت وزارة الصحة ارتفاع أعداد الإصابات، وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم الوزارة، إلى أن معدل الإصابات الجديدة وصل إلى 1910 حالات إيجابية، مناشدا المواطنين ضرورة تلقى اللقاح والالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة لمن تظهر عليه.

أعراض تشبه دور الـبـرد، وعليه أن يتعامل على أنه مصاب بكورونا ويلتزم بالعزل المنزلى مع التغذية الجيدة وتناول الفيتامينات، ويكون الخروج بعد خمسة أيام بشرط الالتزام بارتداء الكمامة.

وتـوقـع المـتـحـدث بـاسـم وزارة الصحة أن تستمر الموجة الحالية من انتشار الفيروس لمدة أربعة أو خمسة أسابيع إضافية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خـروج 1870 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشـادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 349427 حتى اليوم، كما تم تسجيل 1910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجـراءات الـتـرصـد والـتـقـصـى والـفـحـوصـات اللازمة التى تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وبخصوص معرض الكتاب قالت صحيفة "المصرى اليوم " تحت عنوان "إقبال جماهيرى كبير فى أول أيام معرض الكتاب «أنا متطوع» تستقبل الزوار وتساعدهم بالخرائط والتوجيه".

رغـم بـرودة الـطـقـس وشـدة الصقيع، شهد اليوم الأول للمعرض الدولى للكتاب، أمس، توافد المئات من الزوار، من مختلفى الأعمار، والـذيـن حـرصـوا عـلـى الـتـواجـد فى أولى ساعات المعرض، حيث اصطفوا أمام بوابات المعرض التى شهدت تواجدا كثيفا من المتطوعين الـذيـن تـولـوا تـنـظـيـم الـدخـول والخروج من وإلى ساحة المعرض.

وكـانـت الإجـراءات الاحـتـرازيـة حاضرة، حيث تم التشديد على تولى المتطوعين قياس درجات الحرارة للأفراد. كما عزفت مقطوعات موسيقية متنوعة بواسطة فرق موسيقية تواجدت أمام البوابات الرئيسية للمعرض.

وتشهد الدورة الحالية وجود برنامج منظم لشباب مبادرة «أنا متطوع»، حيث ينتشرون فى أرجـاء المـكـان، يحملون على هواتفهم خريطة مفسرة للمكان، وضعت لهم على وسائل التواصل الاجتماعى لإرشاد الزوار.

أما صحيفة "الشروق" فقالت تحت عنوان "استمرار موجة الصقيع، وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.. المحافظات ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ.. وتحذيرات من الشبورة الصباحية".

تعرضت المحافظات الساحلية والدلتا، أمس، لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة لليوم الثانى على التوالى، كما استمرت موجة الطقس شديد البرودة، وتوقفت حركة الملاحة، فيما واصلت الأجهزة التنفيذية رفع تراكمات المياه من الشوارع والميادين.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، اليوم الجمعة، مشيرة إلى نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل على فترات متقطعة.

وبينت أن اليوم الجمعة، سيشهد طقسا بـاردا نهارا على الـقـاهـرة الـكـبـرى والـوجـه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد .

وأكدت الهيئة أن الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد وشمال الصعيد، ستشهد شبورة مائية صباحا.

وأعلن وزير التنمية المحلية محمود شعراوی، استمرار رفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمجابهة الطقس السيئ، مؤكدا أن المحافظات مستمرة فى التعامل مع تراكمات المياه، وأن جميع الطرق مفتوحة.

ونوه فى بيان إلى سقوط أمطار متوسطة علـى مـديـنـة مــرســى مـطـروح بمـحـافـظـة مـطـروح، ومـركـز بـلـطـيـم بـمـحـافـظـة كفر الشيخ، وغلق ميناء البرلس أمام حركة الصيد والملاحة، علاوة على سقوط أمطار ثلجية على مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، مشيرا إلى توقف الأمطار فى محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والبحيرة والدقهلية.

كما قالت صحيفة الشروق تحت عنوان "« موديرنا» تبدأ تجارب على لقاح مضاد للمتحور أوميكرون .. إعطاء أكثر من 10 مليارات جرعة لقاحات كورونا حول العالم".

وأعلنت شركة «موديرنا» الأمريكية للأدوية أنها ستباشر إجراء تجارب سريرية على جرعة لقاح معززة مصممة خصيصا لمكافحة المتحور أوميكرون من فيروس كورونا، فى الوقت الذى تم فيه إعطاء أكثر من 10 مليارات جرعة لقاحات مضادة لكورونا حول العالم حتى الآن. وجاءت خطوة موديرنا بعد يوم من إعلان شرکتی بیونتيك وفايزر المنافستين بدء تجارب سريرية خاصة بلقاح مضاد للمتحور الجديد . وسيشارك فى التجارب 600 شخص بالغ تلقى نصفهم جرعتين من لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) منذ ستة أشهر على الأقل، فى حين تلقى النصف الآخـر جرعتين بالإضافة إلى جرعة معززة سبق وأن نالت موديرنا ترخيصا بها، وفق بيان للشركة.

وتهدف موديرنا من خلال هذه التجارب إلى تقييم الجرعة المعززة الخاصة بأوميكرون لإعطائها كجرعة ثالثة أو رابعة.

كما كشفت الشركة أيضا فى بيانها عن نتائج فعالية الجرعة التى سبق الترخيص لها ضد أوميكرون، وقالت إنه بعد مرور ستة أشهر على إعطاء الجرعة المعززة، انخفض مستوى الأجسام المضادة ستة أضعاف مقارنة بذروتها بعد 29 يوما من إعطائها، لكنها بقيت قابلة للاكتشاف عند جميع المشاركين فى التجارب، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

من جهتها، ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أمس أنه تم إعطاء أكثر من 10 مليارات جرعة لقاحات مضادة لفيروس كورونا حول العالم حتى الآن.

وبحسب الوكالة، يعد هذا العدد الإجمالى أكثر من كاف لإعطاء جرعة لكل شخص على وجه الأرض، بدورها، أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن أن كوبنهاجن تعتزم إلغاء جميع قيود مكافحة فيروس كورونا تقريبا ابتداء من الأسبوع المقبل، وذلك على الرغم من حالات الإصابة المرتفعة.

وفى اليابان، قال خبير طبى للجنة استشارية حكومية فى العاصمة، أمس: إن طوكيو تواجه «وضعا انفجاريا لحالات العدوى»، بسبب سلالة «أوميكرون» المتحورة التى تتسبب فى رفع أعـداد الإصابات اليومية من فيروس كورونا إلى مستويات قياسية.