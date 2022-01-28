عاجل- الأرصاد تعلن موعد ارتفاع الحرارة وتحسن الطقس

جدة - نرمين السيد - ويبقى السؤال المتردد على لسان معظم المواطنين، متى يتحسن الطقس؟

الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد فى الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت موعد تحسن الطقس، وأكدت أن اليوم الجمعة، يشهد بداية التحسن.

وتوقعت إيمان شاكر، فى تصريحات تليفزيونية، أن اليوم يشهد تحسنًا نسبيًا فى الأحوال الجوية، وتنعدم فرصة سقوط الأمطار غدًا السبت.

وأوضحت أن البلاد شهدت انخفاضا شديدا فى درجات الحرارة منذ أسبوعين، بسبب منخفض جوى على جزيرة قبرص أدى إلى انخفاض درجات الحرارة، وكذلك نسبة الرطوبة، ما جعل المواطن يشعر بالبرودة، مؤكدة أن نشاط الرياح أدى إلى شعور المواطن بانخفاض درجات الحرارة بشكل أكبر.

وقالت إن البلاد شهدت أمس الخميس، ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة بمعدل درجتين عن أول أمس، موضحة أن طول فترة الموجة التى وصلت أسبوعين أدى إلى إحساس المواطن أن شعور قوى لدى المواطنين بانخفاض الحرارة.