اجتماعات وتدريبات.. الحصاد الأسبوعى لوزارة الزراعة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وألقى الانفوجراف الضوء على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، حيث تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية فى قطاع الأمن الغذائى والزراعة على مستوى الجمهورية.

كما أشار الانفوجراف الى الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف الخاص بمنظومة الأسمدة الآزوتية، وتوافرها للمزارعين، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، فضلا عن اجتماعه لمتابعة نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة، فى إطار محدود على مساحة 500 فدان بشرق العوينات، بحضور وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضى، وقطاع الأعمال العام، ومسؤولى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

كما عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعا بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، خلال هذا الاسبوع، لاستعراض المستجدات الخاصة مشروع تطوير المجازر بمحافظات الجمهورية، وذلك بديوان وزارة التنمية المحلية، كما عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتى الزراعة والرى اجتماعها رقم (30) برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى والدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، بديوان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

وعقد وزير الزراعة، اجتماعا لنشر السلالات المحسنة من العجلات العشار على صغار المربين فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وممثلين عن جهاز الخدمة الوطنية والقطاع الخاص وعن البنك الاهلى والبنك الزراعى، حيث يستهدف المشروع صغار المربيين لعدد قليل من الرؤوس حتى 15 رأس من العجلات العشار، كما عقد ايضا اجتماعا لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن النهوض بمحصول قصب السكر، بحضور اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية واللواء عمرو عبدالله رئيس مجلس إدارة مصنع قادر، واجتماعا مع مديرى مديريات الإصلاح الزراعى على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور حسن الفولى المدير التنفيذى للهيئة العامة للإصلاح الزراعى؛ لبحث سبل رفع كفاءة الأصول، ومشروعات تحديث الرى.

كما نفت الوزارة، ما تم تداوله حول تراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالى، لافتة الى ان المساحة زادت إلى 3.5 مليون فدان، وأن هذه المساحة قابلة للزيادة لأن هناك بعض المناطق يتم زراعة القمح فيها متأخرا، وذلك خلال الموسم الحالى، مقارنة بـ 3.418 مليون فدان خلال الموسم الماضى، كما نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمكتب الاعلامى للوزارة، انفوجراف وفيديو، حول المشروع القومى للتحول لزراعة قصب السكر بالشتل، وجهود الوزارة للتوسع فيه، فضلا عن الفوائد والمزايا التى تعود على المزارعين نتيجة زراعة القصب بنظام الشتلات، ونشر ايضا انفوجرافا وفيديو اخر بعنوان: صحراء مصر الشرقية.. على خطى التنمية الزراعية الشاملة، وذلك بمناسبة احتفال محافظة البحر الأحمر بعيدها القومى رقم 52.

كما واصل وفد وزارة الزراعة جولته فى محافظات الصعيد لمتابعة أداء المحطات البحثية بناءا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، كذلك واصلت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، حملاتها بهدف رصد ومكافحة الآفات بالمحاصيل الشتوية وخاصة دودة الحشد الخريفية، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وزار الدكتور حسن الفولى المدير التنفيذى للهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، محافظة الإسكندرية؛ لمتابعة مدى توافر الأسمدة بالجمعيات الزراعية وصرفها للمزارعين.

وخلال هذا الأسبوع نفذ مركز البحوث الزراعية 37 مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى بمشاركة 130 خبير ومتخصص، كما نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى خلال شهر يناير، عددا من ورش العمل، حول الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان، كما حصلت الدكتورة مروة عبد الكريم الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية، على جائزة أفضل بحث تطبيقى بالمهرجان الدولى الخامس للتمور المنعقد بمدينة سيوة التابعة لمحافظة مطروح.

كما نفذ معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، برنامجا تدريبيا بعنوان “مهارات العرض والتقديم والإلقاء المتميز”، بمحطتى بحوث سرس الليان والقناطر الخيرية، كذلك اختتم معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، فعاليات المؤتمر الثالث للإدارة الحديثة للتناسليات فى الأبقار والجاموس، بالتعاون مع جامعة سيفا للتناسليات.

كما كثفت الاداره المركزيه للبساتين والمحاصيل الزراعيه حملات المرور الميدانى على عموم مديريات الزراعه بالجمهورية، حيث زارت لجنة من الادارة مكتب زراعة الصالحيه الجديدة، لمعاينة صوب إنتاج فطر عيش الغراب، والمرور على زراعات الخضر لمحصول البسله والباذنجان والطماطم ومحصول الموالح والمانجو، للتعرف على اهم المشاكل والمعوقات التى تواجه المزارعين للوقوف على حلها اولا باول، وتوعية المزارعين بالتحول لنظم الرى الحديث.

ونظم المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، تدريب لشباب الباحثين والمحللين بقسم متبقيات المبيدات لرفع كفائتهم وزيادة خبراتهم مما يعود يؤدى إلى خروج نتائج فحص العينات بجودة عالية، كما بلغ اجمالى عدد الشهادات التى أصدرها المعمل خلال هذا الاسبوع 6500 شهادة بنتائج تحليل العينات التى تم استلامها من العملاء.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامى للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة فى اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكل القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة فى كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعى، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والذى يلقى الضوء على الخدمات التى تقدمها الوزارة للمزارعى والمربى، كذلك الاصدار الاخير ارقام فى الزراعة، الذى يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعى بالارقام.