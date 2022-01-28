الأرصاد تحذر: أمطار وشبورة وسانت كاترين تسجل 3 تحت الصفر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة استمرار انخفاض الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء يصل إلى حد الصقيع وسط سيناء.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، فضلا عن فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 06 درجة، وأسوان العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجة، وسانت كاترين العظمى 6 درجات والصغرى -3.

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