عن عمر يناهز 109 أعوام.. وفاة الحاجة فهيمة المتبرعة لتحيا مصر بـ30 ألف جنيه

توفيت فجر اليوم الجمعة، الحاجة فهيمة على السيد أكبر معمرة بالشرقية عن عمر يناهز 109 أعوام. وحقق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمنية الحاجة فهيمة، أكبر معمرة فى الشرقية، وذلك بعد طلبها مقابلته والتبرع بـ30 ألف جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، وذلك خلال احتفالية المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة للمؤتمرات، بالتجمع الخامس فى عام 2019.

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