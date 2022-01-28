مباريات اليوم الجمعة.. ختام منافسات الجولة الرابعة بكأس الرابطة

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يختتم اليوم منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، في لقاءات المجموعة الثالثة، بجانب مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تأتي منافسات مباريات اليوم في بطولة كأس الرابطة، على تحديد ملامح المتأهل من المجموعة، قبل انتهاء دور المجموعات بجولة آخرى.

كأس الرابطة المصرية

سيراميكا كليوباترا والزمالك، الساعة الخامسة مساء.

غزل المحلة وفاركو، الساعة الثانية والنصف مساء.

إنبي وطلائع الجيش، الساعة الثانية والنصف مساء.

تصفيات كأس العالم 2022

كولمبيا وبيرو، الساعة الحادية عشر مساء.

الأهلي خارج البطولة

وتتبقى جولة واحده من دور المجموعات، ببطولة كأس الرابطة على مستوى المجموعة الثانية، والتي فقد فيها المارد الأحمر فرصة التأهل للأدوار المتقدمة.

دخل النادي الأهلي مباراة اليوم أمام سموحة، بكامل قوتة المتواجده في القلعة الحمراء في الفترة الحالية لمحاولة تحقيق أول فوز له في البطولة، بعد غياب الإنتصار مع ناشئين النادي، ولم يتمكن الفريق الأول من تحقيق ذلك.

أهداف سموحة في شباك الأهلي

ضرب سموحة بالهدف الأول في المباراة في الدقيقة الـ 27 من عمر اللقاء، عن طريق محمد عبد العاطي، من خلال مجهود فردي من صديق كالابا في إختراق منطقة جزاء النادي الأهلي أتبعه بتمريرة هيأت الكرة لزميله محمد عبد العاطي في مواجهة المرمى ليسدد كرة أرضية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

سجل عبد الكبير الوادي ثاني أهداف المباراة في الدقيقة الـ 48 من عمر اللقاء، من خلال انطلاقة سريعة من صديق كالابا على الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء بإتجاه عبد الكبير الوادي المتمركز دون رقابة دفاعية في مواجهة المرمى ليسدد الكرة مباشرة داخل الشباك.

وضرب سموحة بالهدف الثالث في المباراة في الدقيقة الـ 51 من عمر اللقاء، عن طريق عبد الكبير الوادي والثاني له في المباراة، من خلال تمريرة بينية عن طريق صديق كالابا لزميله عبد الكبير الوادي المتمركز داخل منطقة الجزاء دون أي رقابة دفاعية ليسدد الكرة بسهولة داخل الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.