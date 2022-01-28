/675688/تفاصيل-فيلم-كندة-علوش-الهندي-Yellow-bus-متهمة-بقتل-طفلة

تشارك النجمة السورية كندة علوش لأول مرة في الدراما الهندية، وذلك من خلال فيلم Yellow bus الذي تم تصويره بين لبنان ودول أوروبية. ويبدو أن كندة علوش قررت التوجهة للعالمية هذه الفترة.

دوت الخليج تكشف تفاصيل فيلم كندة علوش الهندي Yellow bus

فيلم كندة علوش الهندي Yellow bus

وكانت انتهت كندة علوش من تصوير فيلمها الهندي Yellow bus، حيث تجسد دور مديرة مدرسة متهمة بقتل طفلة واهمالها، بعد نسيان طفلة داخل حافلة المدرسة حتى تفارق الحياة بسبب الحرارة المرتفعة. وتحاول كندة أن تخبر والدة الطفلة عن حقيقة موت طفلتها.

فيلم Yellow bus

العمل من إخراج وتأليف ويندي بيدنارز وبطولة كندة علوش التي تلعب دور "ميرا" مديرة المدرسة، ونجمة بوليوود الهندية تانيشتا تشاتيرجي، التي تلعب دور الأم أناندا، وآميت سيال في دور الأب.

كندة علوش في مسلسل سكان بيت المعادي

وكانت تصدرت الفنانة المتألقة كندة علوش تريند موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بعد عرض آخر حلقاتها في مسلسل «ستات بيت المعادي» بسبب أدائها المدهش. حيث كانت كندة علوش تجسد خلال أحداث العمل شخصية مريم التي تمارس الشر بمنتهى الطيبة والأريحية وهي تقتل زوجها انتقاماً منه على خيانته لها.

مسلسل ستات بيت المعادي

ومسلسل ستات بيت المعادي مأخوذ من فورمات أجنبي ويعرض في 12 حلقة على إحدى المنصات الرقمية، وتدورأحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حيث تنقسم قصة المسلسل إلى 3 قصص وكل قصة تدور حول "جريمة قتل" في أزمنة مختلفة، ولكل قصة خط درامي مختلف وأبطال مختلفين، ويشارك في بطولة المسلسل أحمد وفيق، وإنجي المقدم، وتارا عماد، وصبري فواز، وإخراج محمد سلامة.

كيف استقبلت كندة علوش 2022؟

كتبت كندة علوش رسالة قبل حلول عام 2022: " خلونا نودع السنة الي حتمشي بحب مهما كانت قاسية علينا.. مهما عشنا فيها لحظات صعبة.. نحب كل لحظة عشناها فيها اللحظات الصعبة قبل الحلوة، ونستقبل السنة الجديدة بحب وإيجابية ورضا وقناعة بإنها حتكون سنة حلوة كيف ماكانت.. ندعي ربنا يخليلنا الناس الي منحبن حوالينا ونعيش براحة بال بعيد عن المشاكل والستريس.. يارب تكون سنة حلوة عليكم جميعاً بدون مرض وألم ومشاكل".