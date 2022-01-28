وزير القوى العاملة يوجه بإرسال وحدة متنقلة للتدريب بزاوية صقر بالبحيرة

جدة - نرمين السيد - أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهات لإدارة التدريب بالوزارة بتوجيه وحدة تدريب مهنى متنقلة ثانية للبحيرة بزاوية صقر بأبو المطامير، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وقال وزير القوى العاملة، إنه تم نقل الوحدة الثانية لحاجة قرى محافظة البحيرة لها فى إطار المبادرة الرئاسية، وسوف يتم نقل الوحدتين كل 3 أشهر من لقرى أخرى، وذلك ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" التى أطلقتها وزارة القوى العاملة؛ بهدف الوصول لكل الشباب بالمحافظة بمحل إقامتهم، وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم فى تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

من جهته، قال عثمان عبد الرسول مدير المديرية، إن الوحدة بدأت التدريب مجانا على مهنة التفصيل والخياطة، لتأهيل المتدربات على المهن المطلوبة لسوق العمل، وذلك فى إطار خطة الوزارة لرسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهنى ووضع النظم التى تكفل تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ، ومراجعة الخطط والبرامج المنفذة لهذه الخطة التى تعمل على إعداد قوى عاملة مؤهلة على المهن المطلوبة لسوق العمل لخفض معدلات البطالة.

ولفت مدير المديرية، إلى أن الوحدة المتنقلة الأولى شهدت نجاحا بعملية التدريب على مهنة التفصيل والخياطة ومن المتوقع أن يشهد التدريب بزاوية صقر بأبو المطامير نجاحا كبيرا نظرا للسمعة التدريبية الواسعة التى حققتها الوحدة الأولى.