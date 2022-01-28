ضمن«حياة كريمة».. الكشف على 1082 حالة بقرية نهطاى بزفتى فى الغربية

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور عبدالناصر حميدة إن المديرية نظمت قافلة طبية موسعة لقرية نهطاى بزفتى، أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1082 حالة وتقديم العلاج بالمجان ضمن مبادرة "حياة كريمة".





وأوضح عبدالناصر فى بيان اليوم الجمعة أن القافلة تأتى فى إطار توجه الدولة نحو الاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن القافلة ضمت عدة تخصصات "الباطنة والأطفال والعظام والجلدية والجراحة والنساء وتنظيم الأسرة والأسنان"، إلى جانب التحاليل الطبية والأشعة، وصرف العلاج بالمجان. وأضاف أنه تم الكشف الطبى على 1082 حالة، وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية أو تحاليل كاملة إلى المستشفيات التابعة لمركز زفتى، إلى جانب تدشين ندوات تثقيفية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا، والدفع بفرقة طبية لإعطاء المواطنين تطعيم لقاح كورونا ولعلاج الأمراض المزمنة.

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