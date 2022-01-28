عاجل- براتب 3500 جنيه.. فرص عمل ضمن حياة كريمة (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - تبدأ مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، الأحد المقبل، قبول طلبات راغبى العمل على 170 فرصة عمل للشباب من الجنسين، فى 5 شركات ومصانع القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة، حتى استيفاء العدد المطلوب.





أعلن ذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، موضحا أن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وظائف خالية

وأوضح أحمد حسين محمد طليب مدير المديرية، أن الفرص المطلوبة تتمثل فى 90 عامل تعبئة وتغليف، و15 عامل فرز، و15 عامل نزع، و3 عمال تحميل، و 15 عامل عادى، و5 نجار مسلح، و 5 نجار باب وشباك، و5 حداد مسلح، و2 طباخ، و2 أخصائى خطوط بلاستيك، و10 عامل زراعى، وفطايرى، و حلوانى، وصانع مخبوزات.

وظائف خالية

وأضاف مدير المديرية، أن الرواتب تصل إلى 3500 جنيه، بالإضافة إلى تأمينات اجتماعية وصحية، ووسيلة مواصلات ذهابا وإيابا، وتوفير ملابس للعمل، ومكافآت وحوافز، مع توقيع عقد العمل فور بداية استلام الوظيفة.

وأشار طليب إلى أنه يتم تقديم الطلبات بمديرية القوى العاملة (مكتب تشغيل الخارجة والفرافرة) فى أوقات العمل الرسمية، حتى استيفاء العدد المطلوب.