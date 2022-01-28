التنمية المحلية: اهتمام رئاسى برفع كفاءة المجازر الحكومية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوى الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بملف صحة المواطنين ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات بما يساهم فى توفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وإخراج المجازر من الكتل السكانية للحفاظ على البيئة.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التنمية المحلية، اليوم مع وفد من شركة "كير للمقاولات والصيانة" بمقر الوزارة بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة، إذ تم خلال اللقاء متابعة التنسيق الجارى بين الجانبين فيما يخص عرض الشركة لإدارة وتشغيل المجازر الحكومية التى يتم تطويرها ورفع كفاءتها بمختلف محافظات الجمهورية فى إطار المشروع القومى لتطوير المجازر.

وأشار الوزير إلى رغبة وجدية الحكومة فى تعزيز وتوسيع دور القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى، وترحيبها بجميع الشركات الجادة الراغبة فى الشراكة مع الحكومة فى العديد من المجالات والملفات التى تهم المواطنين.. مشيرا إلى أنه من بين الملفات التى تهتم وزارة التنمية المحلية بالتعاون فيها مع القطاع الخاص والشركات الوطنية هى منظومة المخلفات الصلبة الجديدة والمجازر الحكومية المطورة لحسن إدارة تلك المشروعات بصورة جيدة تحافظ على أى استثمارات تضخها الدولة فى هذه القطاعات.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لمشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية والتى تشرف الوزارة على تنفيذه بالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان لتطوير ورفع كفاءة 150 مجزرا حكوميا بالمرحلة الأولى، حيث أوضح شعراوى أن هناك قرابة 41 مجزرا فى (22) محافظة والتى تمثل الأعلى فى معدلات الذبيح بلغت نسب التنفيذ فيها من 85 % إلى 100 % وخلال شهر فبراير المقبل سيتم الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتوريد المعدات والآلات الجديدة للمجازر.

ولفت الوزير إلى أنه تم الانتهاء من مجزرين (لقانة بمحافظة البحيرة، مجزر رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر)، كما بلغت نسب التنفيذ 100% بعدد 29 مجزرا وجار تركيب المعدات الكهروميكانيكال.. مشيرا إلى أنه تراوحت نسب التنفيذ من 85% إلى 90% بعدد (3 مجازر) وهى (دسوق بمحافظة كفر الشيخ /جنزور بمحافظة المنوفية/ فاقوس بمحافظة الشرقية)، بالإضافة إلى إنشاء مجزرين (حكومى واستثمارى) ومحجر صحى وكوكر تدوير مخلفات حيوانية بمحافظة دمياط حيث بلغت نسبة التنفيذ 85% وجار البدء فى الأعمال الكهروميكانيكال.

وأكد شعراوى أهمية وجود تصور لدى الشركة للتعاون مع الجزارين والعمالة والأطباء البيطريين فى إطار المنظومة الجديدة لعملية تشغيل وإدارة المجازر التى ستقوم بها الشركة فى إطار مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر بمحافظات الجمهورية.

كما شهد الاجتماع استعراض بعض المقترحات الخاصة بطريقة التعاون بين الوزارة والشركة فى أعمال إدارة وتشغيل وصيانة المجازر تمهيدا لتوقيع عقود التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة وأيضا مقترحات التعاون فيما يخص وحدات تدوير المخلفات (الكوكر) فى إطار تلك المنظومة وزيادة القيمة المضافة للمشروع والاستفادة من كافة المنتجات خاصة الجلود والمخلفات الخاصة بنواتج الذبح بصورة اقتصادية مناسبة وتطبيق كافة الاشتراطات والمواصفات المطلوبة لوزارة البيئة وهيئة سلامة الغذاء لضمان تحقيق التكامل بين كافة الأجهزة المعنية بالمنظومة.

ومن جانبه، رحب وفد شركة "كير المقاولات والصيانة" بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات فى المشروع القومى لتطوير المجازر الحكومية بما يحقق توجيهات القيادة السياسية واستراتيجية الحكومة فى هذا الملف المهم وبما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.