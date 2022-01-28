تبرعت لتحيا مصر وكرمها الرئيس.. وفاة الحاجة فهيمة أكبر معمرة بالشرقية

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد حقق أمنية الحاجة فهيمة بعد طلبها مقابلته والتبرع بـ30 ألف جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، وذلك خلال احتفالية المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية فى عام 2019. يذكر أن الحاجة فهيمة رغم ظروف مرضها، كانت حريصة على التوجه إلى مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بصوتها، مؤكدة أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى، وذك لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

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