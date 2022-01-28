الغربية تنهى استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى أن المحافظة أنهت استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية والتى ستبدأ غدا السبت وتستمر حتى الثالث من فبراير المقبل، مشيرا إلى أنه تم التشديد على الإجراءات الوقائية والاحترازية.





وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية فى بيان له اليوم الجمعة إن جميع مدارس المحافظة جاهزة تماما لاستقبال طلابها لأداء امتحان الفصل الدراسى الأول، حيث يؤدى ما يقارب 91 ألفا و672 طالبا بالإعدادية العامة امتحاناتهم فى 437 لجنة.

وأكد وكيل الوزارة أن الإدارات التعليمية العشر، قد أنهت كل استعداداتها فى تجهيز المدارس واللجان مع تنفيذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتعقيم والتطهير، وتوفير المطهرات، وكذلك الاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول وأماكن التصحيح.

ووجه بتوفير الجو المناسب للطلبة والطالبات لتأدية الامتحانات، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، مشددا على أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم وذلك حرصا على سلامة جميع الطلاب والعاملين داخل اللجان.

وأوضح أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، جاهزة للتواصل مع جميع اللجان لحل أى مشكلة فى الحال.