القوى العاملة: تعيين 917 شابا منهم 21 «قادرون باختلاف» بأسيوط

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 917 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 21 "قادرون باختلاف"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2393 شابا منهم 42 " قادرون باختلاف"، فضلا عن إصدار 1314 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.





وأوضح حازم على حسن مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر ديسمبر الماضى، عن قيام المديرية بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعيا، بواقع مبلغ 807 ألف جنيه، لـ 1522 عاملا من المسجلين بالوحدة، فضلا عن تسجيل 61 عاملا جديدا وإصدار كارنيهات لهم.

كما فتشت على 150 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر التفتيش عن تحرير 71 محضرا للسلامة والصحة المهنية، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1403 منشآت يعمل بها 2580 عاملا، وأسفر عن تحرير 118 محضرا للمنشآت المخالفة، وبحث 9 شكاوى، وعقد 10 ندوات توعية فى مجال المفاوضة الجماعية وعمل النساء والأطفال.

أما فى مجال علاقات العمل، استلمت المديرية 12 شكوى عمالية تم تسوية 10 شكاوى منها وديا، وتبقى شكوى واحدة تحت البحث والدراسة، كما تم التفتيش على 52 منشأة يعمل بها 57 طفلا ولم يسفر عن أى مخالفات.

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تابعت المديرية التفتيش على 1553 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.