الأرصاد: بدء تحسن الأحوال الجوية رغم استمرار انخفاض درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم هو بدء التحسن في الأحوال الجوية، وزيادة فترات سطوع الشمس على أغلب مناطق الجمهورية، مشيرة إلى أن هناك استمرار في انخفاض درجات الحرارة وتصل لـ 3 درجات مئوية أقل من المعدل الطبيعي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل اليوم 16 درجة مئوية، وهي أعلى من درجة الحرارة بالأمس بفارق 3 درجات مئوية، متابعة أن طقس اليوم بارد على السواحل الشمالية للبلاد، ومحافظات الوجه البحري، ومعتدل الحرارة على جنوب الصعيد، وسيناء، خلال فترات النهار، لافتة إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على سواحل البحر المتوسط، ومحافظات الوجه البحري .

ونوهت بأن هناك استمرار في نشاط الرياح، ولكن الأجواء بشكل عام أفضل من الأيام السابقة، موضحة أن هناك كثافة في الشبورة المائية بدء من الغد .