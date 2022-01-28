/675689/ملخص-مباريات-اليوم-من-تصفيات-كأس-العالم-لقارة-أمريكا-الجنوبية

شهد صباح اليوم الجمعة في الوقت الباكر، على ثلاث مباريات في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تأتي منافسات اليوم من تصفيات أمريكا الجنوبية، في الجولة الخامسة عشر من دور المجموعة، والتي تتبقى منها ثلاث جولات قبل حسم المقاعد المتأهلة لمونديال قطر 2022.

تتأهل من قارة أمريكا الجنوبية، أول أربع مراكز في المجموعة بشكل مباشر للمونديال، فيما يلعب صاحب المركز الخامس ملحق.

نتيجة مباراة البرازيل والإكوادور

تأتي مباراة البرازيل والإكوادور في مقدمة مباريات اليوم، والتي حسمها التعادل الإيجابي، بنتيجة هدف لهدف، في لقاء مثير شهد على 6 بطاقات صفراء، وبطاقتي حمراء لكل منتخب بطاقة.

تقدم راقصوا السامبا في نتيجة المباراة في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، عن طرق قائد البرازيل، كاسيميرو، من خلال كرة عرضية من جهة اليسار قابلها رافيينيا برأسية أبعدها الحارس فتابعها كاسيميرو بتسديدة من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت منتصف المرمى.

رد الفريق الضيف منتخب الإكوادور بهدف التعادل في الدقيقة الـ 75 من عمر المباراة، عن طريق فيليكس توريس، من خلال ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها بلاتا عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها بلاتا برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت يسار المرمى.

نتيجة مباراة باراجواي وأوروجواي

حقق منتب الأوروجوي الفوز على نظيرة منتخب باراجواي، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء الجولة الخامسة عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

نجح لويس سواريز مهاجم منتخب أوروجواي، وفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، من تسجيل هدف الفوز والوحيد في المباراة في الدقيقة الخمسين من عمر اللقاء.

نتيجة مباراة تشيلي والأرجنتين

انتهت أحداث مباراة تشيلي والأرجنتين، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالصح الأخير، في لقاء الجولة الخامسة عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ضرب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بالهدف الأول في المباراة في الدقيقة العاشر، ليرد تشيلي بهدف التعادل في الدقيقة الحادية والعشرون، عن طريق بنجامين بريريتون.

لم يطل الإنتظار في أحداث المباراة ليضرب الأرجنتين بالهدف الثاني له في اللقاء والحاسم، في الدقيقة الرابعة والثلاثون، عن طريق لاوتارو مارتينيز.