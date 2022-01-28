/675693/القوي-العاملة-تعيين-21-من-قادرون-باختلاف-ضمن-917-شابا-بأسيوط

أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، أن مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 917 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 21 "قادرون باختلاف"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2393 شاباً منهم 42 " قادرون باختلاف"، بالإضافة إلي إصدار 1314 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

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وأكد حازم على حسن مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر ديسمبر الماضي، عن قيام المديرية بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً ، بواقع مبلغ 807 ألف جنيه ، لـ 1522 عاملاً من المسجلين بالوحدة ، فضلاً عن تسجيل 61 عاملا جديداً وإصدار كارنيهات لهم.

كما قامت المديرية بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 150 منشأة ، وأسفر التفتيش عن تحرير 71 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1403 منشأة يعمل بها 2580 عاملاً، وأسفر عن تحرير 118 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث 9 شكاوى، وعقد 10 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية وعمل النساء والأطفال.

تعيين 21 من «قادرون باختلاف» ضمن 917 شابا بأسيوط

وفي مجال علاقات العمل، استلمت المديرية 12 شكوى عمالية تم تسوية 10 شكاوى منها ودياً ، وتبقي شكوى واحدة تحت البحث والدراسة، كما تم التفتيش على 52 منشأة يعمل بها 57 طفلا ولم يسفر عن أى مخالفات.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 1553 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

صرف 1.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالفيوم

وكان قد أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة،أمس، عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم، بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع مليون و 519 ألفاً و 220 جنيها كرعاية إجتماعية لـ 3011 عامل غير منتظم، وصرف 14 ألفاً و 336 جنيها رعاية صحية لـ 247 عامل، بالإضافة إلي تسجيل 150 عاملاً جديد بالمنظومة.

وأكد سعفان، أن المديرية قامت بتعيين 556 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم شاب من ذوي القدرات، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1785 من راغبي عمل منهم 20 من ذوي القدرات ، فضلا عن استخراج 643 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.