/675697/انفصال-هاندا-ارتشيل-وكرم-بورسين-يثير-الجدل-رفضت-تقديم-مشاهد-حميمية-معه-في-مسلسله-الجديد

دوت الخليج

انفصال هاندا ارتشيل وكرم بورسين

وبهذا العنوان "انتهى الحب الكبير" بهذه الكلمات أعلنت صحيفة بوستا التركية خبر انفصال هاندا ارتشيل وكرم بورسين، ووصفت الصحيفة خبر انفصالهما بالخبر الحزين على الجمهور.

وكانت الأيام الماضية توجد دلائل كثيرة حول انفصال الثنائي الرومانسي هاندا ارتشيل وكرم بورسين، أو كما اشتهرا بـ "آيدا" و"سركان"، في مسلسلهما الأخير. حيث ردت هاندا عند سؤالها عن موعد زفافهما قالت "اسألوا كرم أنا لا أعرف الإجابة"، كما أن تعليق كرم على صورة هاندا وشقيقتها آثار الشكوك لدى الجمهور، بعدما كتب لها: "أنا أعشقك وانتي دائمًا تتجاهليني". ومن المفاجأت أيضًا التي اكتشفناها في انفصال هاندا ارتشيل وكرم بورسين، هو رفض هاندا تقديم دور البطولة أمام كرم بورسين في مسلسله الجديد مشيرة إلى أنها لا تقدم مشاهد حميمية.

قصة ارتباط هاندا وكرم

في مارس 2021، أعلن النجمان التركيين، كرم بورسين وهاندا آرتشيل علاقتهما واصبحا لا يخجلن من الحديث عن علاقتهما، التي كانا ينفيها دائمًا ويؤكدان أنهما مجرد صديقين. وتحدّث كرم بورسين وقتها في لقاء تلفزيوني بدون أي خجل عن علاقته مع هاندا، وقال: "أنا محظوظ لأنني أصبحت مع هاندا".

يشار إلى أن هاندا آرتشيل وكرم بورسين، قدما سويًا مسلسل أنت أطرق بابي، حيث قدمت دور "آدا"، التي تقع في حب "سيركان"، ويقعا في مغامرات كثيرة جدًا بشكل طريف.

اقرأ أيضًا..

تفاصيل فيلم كندة علوش الهندي Yellow bus.. متهمة بقتل طفلة

ياسمين رئيس تشارك في حفل توزيع جوائز Joy Awards بالمملكة العربية السعودية

هاندا أرتشيل أجمل امرأة في عام 2021

يشار إلى أن مجلة Glamour العالمية اختارت هاندا كأجمل امراة في عام 2021 ؛ الأمر الذي شكّل ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بين المتابعين، والذين عبّروا عن إعجابهم بـ هاندا التي تستحق فعلا هذا اللقب.