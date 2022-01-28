افتتاح فعاليات المهرجان الدولى للأقزام بشرم الشيخ (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتحت اليوم وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية – الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية "، المهرجان الدولى للأقزام بشرم الشيخ، وبمشاركة دول (مصر - الاردن - أسبانيا - فلسطين - السودان - سوريا - العراق)، بحضور رئيس الاتحاد الأرجنتينى مستر فوكوندو، خالد فودة محافظ جنوب سيناء.





وأكد محافظ جنوب سيناء على سعادته بإستضافة جنوب سيناء المهرجان الدولى للأقزام والذى تضمن تدشين أول فريق تطوع من الاقزام فى العالم وقد افتتح النشاط الترويحى الرياضى بمباراة بين مصر وأسبانيا والذى انتهت بفوز مصر بأربعة أهداف مقابل لاشىء والمباراة الثانية بين الأردن وسوريا والذى انتهت بفوز الاردن أيضا بأربعة أهداف مقابل لاشىء. وتستأنف الفعاليات غدا بأنشطة الغطس وتصفيات مسابقة ملكة جمال الاقزام.

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