«القاهرة» تتصدر جامعات مصر بتصنيف «ويبومتركس» للاستشهادات المرجعية

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرا حول ترتيب الجامعة فى تصنيف "ويبومتركس" للاستشهادات المرجعية نسخة يناير 2022، والذى يشير إلى تصدر جامعة القاهرة الجامعات المصرية بعدد استشهادات بلغت (370.043) استشهاد مرجعى.





وقال الدكتور محمد الخشت، إن إدارة الجامعة تضع على قائمة أولوياتها البحث العلمى وزيادة عدد البحوث المنشورة فى مجلات عالمية مبوبة من حيث الكم والكيف، والذى يجعلها مرجعا لبحوث عالمية كثيفة ويزيد من التعاون الدولى، مشيرا إلى التقدم الملحوظ الذى حققته جامعة القاهرة خلال السنوات الماضية فى التصنيفات الدولية ذات السمعة الأكاديمية المرموقة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن نجاح الجامعة فى التحول لجامعات الجيل الثالث وقطع شوط كبير فى الدخول فى مصاف جامعات الجيل الرابع، يأتى نتاج خطة تنفيذية تم وضعها والعمل عليها وتوفير كل الإمكانيات للتحول نحو جامعات الجيل الرابع للوصول إلى العالمية، بالإضافة إلى تطوير جودة ونوعية الأبحاث العلمية المنشورة دوليا، فضلا عن تطوير المعامل وتشكيل الفرق البحثية ودعمها معنويا وماديا ولوجستيا، والتركيز على مجالات بحثية لم تكن لها تواجد على خريطة النشر الدولى، وتقديم حزمة من الحوافز لأعضاء هيئة التدريس والباحثين للمنافسة فى كل المناسبات.

وأكد الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة تدعم جهود البحث العلمى والمعامل والنشر الدولى للحفاظ على المكانة الدولية التى حققتها خلال الفترة الماضية للوصول للعالمية ومنافسة كبرى الجامعات الدولية المرموقة وهو ما تحقق الآن بالتفوق فعليا فى العديد من التصنيفات الدولية من حيث الأداء البحثى والمجتمعى والابتكار.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن إدارة الجامعة تعتمد على السعى بكل قوة لتوجيه الأبحاث العلمية إلى أبحاث تطبيقية تحقق عائدا ملموسا على الاقتصاد والمجتمع، وليس مجرد نشر دولى فقط للأبحاث، وهو ما ساهم بشكل كبير فى احتلال الجامعة مراكز متقدمة فى كافة التخصصات نظرا للجودة العالية للبحوث المنشورة ومواكبتها للعالم والتى يتم الاستشهاد بها فى كافة المجالات الدولية.

جدير بالذكر أن التصنيف الإسبانى "ويبومتركس" للاستشهادات المرجعية يعتمد على المواقع الإلكترونية للجامعات ومعدل الاستشهادات بالأبحاث العلمية المنشورة دوليا، كما يعتمد على جوجل اسكولر للاستشهادات بالبحوث العالمية على مستوى 30 ألف جامعة من 200 دولة عالمية، ويحث التصنيف المؤسسات الأكاديمية فى العالم لتقديم ما لديها من أنشطة علمية تعكس مستواها العلمى على الإنترنت، حيث يعتمد على قياس أداء الجامعات بواسطة مؤشرات الويب والمؤشرات الببليومترية الخاصة بالبحث العلمى من خلال مواقعها الإلكترونية ضمن معايير تشتمل على حجم وسعة الموقع الإلكترونى للجامعة، والروابط وعدد الشبكات الخارجية التى ترتبط بصفحات ويب الجامعة، وظهور موقع الجامعة بالمواقع الأخرى، وعدد البحوث المنشورة بأفضل مجلات عالمية وكذلك الإشارات إليها.