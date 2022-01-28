القوى العاملة: تعاون مع اتحاد نقابات العمال الإيطالى لرعاية مصالح المصريين

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها تباعا.





وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن التقرير الذى تلقاه الوزير من الملحق العمالى الدكتور محمود حمزاوى رئيس مكتب التمثيل العمالى بميلانو - إيطاليا، أشار فيه إلى أنه قد تم الانتقال إلى مقر اتحاد نقابات العمال الإيطالي (CGIL) بميلانو، والذى يعد أكبر منظمة عمالية فى أوروبا يتبعها نحو (6.5) مليون عامل، وتم عقد لقاء مع لوكا كياراى نائب رئيس مكتب الإنكا (الرعاية)، ومصطفى جمالى رئيس مكتب المهاجرين بالاتحاد، وقد تم خلال هذا اللقاء تناول العديد من النقاط المهمة.

وأشار الملحق العمالى إلى أنه تطرق إلي عمق العلاقات العمالية بين مصر وإيطاليا، مبديا رغبته فى التعرف على أهم الخدمات التى يقدمها الاتحاد للوافدين الأجانب، مرحبا بتعزيز التعاون الثنائى بين مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية العامة لمصر بميلانو وبين الاتحاد فى كافة ما يتعلق بالعمالة المصرية الوافدة إلى دولة إيطاليا.

من جانبهم رحب مسؤولى الاتحاد بالتعاون الثنائى مع مكتب التمثيل العمالى فيما يخص العمالة المصرية بالأراضى الإيطالية، واستعرض كل منهما أهم الخدمات التى يقدمها للعمالة الوافدة بإيطاليا مجاناً، والتى يتمثل أهمها فى مساعدة المهاجرين فى الحصول على كافة الخدمات المتعلقة بالضمان الاجتماعى، ومنها المعاشات التقاعدية، وحماية حقوق العمال المصابين فى العمل أو المصابين بأمراض مهنية والدفاع عنهم.

كما شملت الخدمات مساعدة المهاجرين فى الحصول على مزايا الرعاية الاجتماعية المتعلقة بحالة الإعاقة ونقص الدخل، والمساعدة فى تجديد تصاريح الإقامة وطلبات لم شمل الأسرة للمهاجرين، وتوعية المهاجرين بقوانين الهجرة، ومساعدة المهاجرين فى حل مشاكلهم، وتوعية المهاجرين بشأن كيفية الحصول على الإقامة القانونية بإيطاليا، فضلا عن توعية المهاجرين بشأن آليات الحصول على الجنسية الإيطالية، ومساعدتهم فى إنهاء الإجراءات ذات الصلة، وتوعية المرأة بشأن العنف الأسري وسبل حمايتها، وتقديم مساعدات قانونية من خلال المحامين التابعين للاتحاد فيما يتعلق بمسائل إقامة المهاجرين.

واتفق الجانبان، على أهم أوجه التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، وآليات تنفيذ ذلك، بما يحفظ حقوق العمالة المصرية ويرعى مصالحها، بالإضافة إلى التنسيق الدائم بينهما، وتكرار مثل هذا اللقاء كلما دعت الحاجة إلى ذلك.