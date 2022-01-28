انت الان تتابع تفاصيل خبر هيئة الأرصاد الجوية تعلن عن حالة الطقس الجمعة 28-1-2022 في مصر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في إطار حالة عدم الإستقرار في الأحوال الجوية التي تواجهها جمهورية مصر العربيةة خلال تلك الفترة، بسبب قدوم كتلة باردة قادمة من أوروبا مما يشعر المواطنين بحالة من البرودة الشديدة شعر بها معظم المواطنين في مختلف أنحاء البلاد طبقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية المصرية.

أخبار الطقس الجمعة 28 يناير 2022

وفي سياق متصل أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن التفاصيل المتعلقة بالطقس على مختلف أنحاء البلاد عن يومن الخميس والجمعة، مؤكدة على إستمرار حالة الطقس في البرودة خلال فترات النهار، وشديد البرودة خلال فترة الليل، مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون بنسبة 50% على السواحل الشمالية، ونشاط مثير للرياح والأتربة مع وجود شبورة مائية خلال الصباح الباكر.

إستعراض الحالة الجوية في جميع أنحاء البلاد

في القاهرة الكبري يكون الطقس بارد خلال النهار مع شدة البرودة ليلا ، مع غيوم ونشاط للرياح وشبورة مائية.

في مناطق الوجه البحري يكون الطقس بارد في النهار شديد في البرودة ليلا مع أمطار خفيفة ومتوسطة ونشاط رياح وشبورة مائية.

السواحل الشمالية يكون الطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا مع سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة بنسبة 50% وغيوم ونشاط للرياح.

في جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر الطقس يكون معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، ونشاط للرياح والغيوم جزئية.

في شمال الصعيد الطقس يكون بارد نهارا وشديد البرودة ليلا يصل للصقيع وشبورة مائية وغائم جزئي، وفي جنوب الصعيد الطقس مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا، غائم جزئي ورياح.

درجات الحرارة المتوقع يوم الجمعة 28 يناير في مصر