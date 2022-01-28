/675702/أنشطة-وزارة-الزراعة-في-الفترة-من-21إلى-27-يناير-الجاري-إنفوجراف

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ٧٥، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٢١ الى ٢٧ يناير الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة.

دوت الخليج

وسلط الانفوجراف الضوء على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، حيث تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية.

أنشطة وزارة الزراعة في الفترة من 21إلى 27 يناير الجاري

وأشار الانفوجراف الى الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف الخاص بمنظومة الأسمدة الآزوتية، وتوافرها للمزارعين، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، فضلا عن اجتماعه لمتابعة نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة، في إطار محدود على مساحة 500 فدان بشرق العوينات، بحضور وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي، وقطاع الأعمال العام، ومسئولى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وعقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعا بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، خلال هذا الأسبوع، لاستعراض المستجدات الخاصة مشروع تطوير المجازر بمحافظات الجمهورية، وذلك بديوان وزارة التنمية المحلية، كما عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري اجتماعها رقم (٣٠) برئاسة كلاً من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بديوان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

أنشطة وزارة الزراعة في الفترة من 21إلى 27 يناير الجاري

وعقد القصير، اجتماعا لنشر السلالات المحسنة من العجلات العشار على صغار المربين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وممثلين عن جهاز الخدمة الوطنية والقطاع الخاص وعن البنك الاهلي والبنك الزراعي، حيث يستهدف المشروع صغار المربيين لعدد قليل من الرؤوس حتى 15 رأس من العجلات العشار.

كما عقد اجتماعا لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن النهوض بمحصول قصب السكر، بحضور اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية واللواء عمرو عبدالله رئيس مجلس إدارة مصنع قادر، واجتماعا مع مديري مديريات الإصلاح الزراعي على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور حسن الفولي المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي؛ لبحث سبل رفع كفاءة الأصول، ومشروعات تحديث الري.

ونفت وزارة الزراعة، ما تم تداوله حول تراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالي، مؤكدة أن المساحة زادت إلى 3.5 مليون فدان، وأن هذه المساحة قابلة للزيادة لأن هناك بعض المناطق يتم زراعة القمح فيها متأخراً، وذلك خلال الموسم الحالي، مقارنة بـ 3.418 مليون فدان خلال الموسم الماضي.

كما نشر المركز، انفوجراف وفيديو، حول المشروع القومي للتحول لزراعة قصب السكر بالشتل، وجهود الوزارة للتوسع فيه، فضلا عن الفوائد والمزايا التي تعود على المزارعين نتيجة زراعة القصب بنظام الشتلات، ونشر ايضا انفوجرافا وفيديو اخر بعنوان: صحراء مصر الشرقية.. على خطى التنمية الزراعية الشاملة، وذلك بمناسبة احتفال محافظة البحر الأحمر بعيدها القومي رقم 52.

وواصل وفد وزارة الزراعة جولته في محافظات الصعيد لمتابعة أداء المحطات البحثية بناءاً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كذلك واصلت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، حملاتها بهدف رصد ومكافحة الآفات بالمحاصيل الشتوية وخاصة دودة الحشد الخريفية، تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وزار الدكتور حسن الفولي المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، محافظة الإسكندرية؛ لمتابعة مدى توافر الأسمدة بالجمعيات الزراعية وصرفها للمزارعين.

وخلال هذا الاسبوع نفذ مركز البحوث الزراعية 37 مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني بمشاركة 130 خبير ومتخصص، كما نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي خلال شهر يناير، عددا من ورش العمل، حول الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان، كما حصلت الدكتورة مروة عبد الكريم الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية، على جائزة أفضل بحث تطبيقي بالمهرجان الدولي الخامس للتمور المنعقد بمدينة سيوة التابعة لمحافظة مطروح.

كما نفذ معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجا تدريبيا بعنوان “مهارات العرض والتقديم والإلقاء المتميز”، بمحطتي بحوث سرس الليان والقناطر الخيرية، كذلك

واختتم معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، فعاليات المؤتمر الثالث للإدارة الحديثة للتناسليات فى الأبقار والجاموس، بالتعاون مع جامعة سيفا للتناسليات. كما كثفت الاداره المركزيه للبساتين والمحاصيل الزراعيه حملات المرور الميداني على عموم مديريات الزراعه بالجمهورية، حيث زارت لجنة من الادارة مكتب زراعة الصالحيه الجديدة، لمعاينة صوب إنتاج فطر عيش الغراب، والمرور علي زراعات الخضر لمحصول البسله و الباذنجان والطماطم ومحصول الموالح والمانجو، للتعرف علي اهم المشاكل والمعوقات التي تواجه المزارعين للوقوف علي حلها اولا باول، وتوعية المزارعين بالتحول لنظم الري الحديث.

ونظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، تدريب لشباب الباحثين والمحللين بقسم متبقيات المبيدات لرفع كفائتهم وزيادة خبراتهم مما يعود يؤدي إلى خروج نتائج فحص العينات بجودة عالية، كما بلغ اجمالي عدد الشهادات التي أصدرها المعمل خلال هذا الاسبوع 6500 شهادة بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء