/675691/الزمالك-يبحث-عن-الفوز-الأول-بكأس-الرابطة-أمام-سيراميكا-كليوباترا

يلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا، في الساعة الخامسة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في رابع جولات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تنقل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، في الخامسة مساء، على قناة أون تايم سبورت اتش دي، بتعليق صوتي حاتم بطيشة، والتي يشهد عليها ملعب السويس.

يدخل الزمالك لقاء اليوم وهو يتزيل ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة وحيده، فيما يحتل سيراميكا المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

قائمة الزمالك في المباراة

فى حراسة المرمي: محمد عواد - السيد عطية

في خط الدفاع: حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - أحمد زكي - محمد عبد الشافي - محمد طارق .

خط الوسط: محمد حسام بيسو - يوسف أوباما - إسلام جابر - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - رزاق سيسيه - سيف جعفر - سيد نيمار - ماجد هانى.

خط الهجوم: يوسف أسامة - عمر السعيد - حسام أشرف

قرارات مجلس الزماك بعد الخسارة أمام غزل المحلة

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك خصم 250 ألف جنية من كل لاعب في الفريق الأول، مع خصم نصف شهر من كارتيرون وجهازه الفني.

بجانب الإستغناء عن خدمات ثنائي من الفريق بسبب مستواهم السئ كما وصف، ولكن لم يعلن عن اسمائهم.

غزل المحلة يقسو على الزمالك بثلاثية في كأس الرابطة المصرية

حقق غزل المحلة الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/0 على ستاد "القاهرة"، ضمن مبارات الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.

وشهد الشوط الأول تراجع في الأداء من لاعبي الزمالك، ولم يستطيعوا أن يهددوا مرمى غزل المحلة بالرغم من إستحواذهم على مجريات اللعب، بينما نفذ لاعبوا غزل المحلة مرتدات شكلت خطورة كبيرة على مرمى الزمالك.

وسجل هدف غزل المحلة الأول هشام نبوي في الدقيقة 35 من تصويبة صاروخية، ثم عزز عبد يحيى بالهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد خطأ قاتل من المدافع الشاب حسام عبد المجيد.