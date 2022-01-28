/675695/موعد-مباراة-مصر-والمغرب-بربع-نهائي-أمم-إفريقيا-2021

تأهل منتخب مصر لدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا، على حساب نظيره كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، بعدما انتهى الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويضرب منتخب مصر مواجهة قوية مع المغرب يوم الأحد القادم في تمام الساعة الخامسة مساء.

موعد مباراة مصر ضد المغرب بعد التغيير

ويأتي تغير موعد مباراة مصر والمغرب، في دور ربع نهائي البطولة، من السادسة مساء، للخامسة مساء، بسبب تواجد مباراة السنغال وغينيا الإستوائية، والتي يحتضنهما ملعب أحمد أهيدجو.

تغير موعد مباراة مصر والمغرب، على ملعب أحمد أهيدجو، بسبب تواجد مباراة السنغالي وغينيا الإستوائية، على نفس الملعب، خوفاً من وصل لقاء الفراعنة وأسود الأطلس للوقت الإضافي.

وتأهل المنتخب المغربي على حساب مالاوي، بعدما فاز عليه بالأمس بنتيجة 2/1، بعد تأخرهم هدف نظيف.

وأصيب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في الدقيقة 85 بعد تصديه لأحد الكرات من كوت ديفوار، ودخل محمد أبو جبل بدلاً منه ليحرس عرين مرمى منتخب مصر.

وفي الشوط الاضافي الأول حاول كلاً المنتخبين أن يسجلوا أهداف، وفي أول الهجمات لمنتخب مصر خلاله أضاع محمد شريف رأسية قوية بعد دخوله بدلاً من مصطفى محمد، ثم بعدها سدد سيري كرة قوية تصدى لها أبو جيل بنجاح

ركلات الترجح وأبو جبل يتألق

- نيكولاس بيبي سجل لكوت ديفوار - زيزو سجل لمصر - إبراهيم سينجاري سجل لكوت ديفوار - بايي أهدر لكوت ديفوار - عمر كمال سجل لمصر - كورنيه سجل لكوت ديفوار - محمد عبد المنعم سجل لمصر - ذاها سجل لكوت ديفوار - محمد صلاح سجل لمصر

ونجح محمد أبو جبل في التصدي لأريك بايي ليهدي الفوز والتأهل لمنتخب مصر للدور ربع النهائي.

تشكيل مصر أمام كوت ديفوار

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش

تشكيل كوت ديفوار أمام مصر

حراسة المرمى: بادارا علي سنجاري

خط الدفاع: جيسليان كونان، سيمون ديلي، إريك بايلي، سيرجي أورييه

خط الوسط: فرانك كيسيه، جان ميشيل سيري، إبراهيم سنجاري

خط الهجوم: ماكسي جرادل، سيباستيان هالر، نيكولاس بيبي