/675701/بمشاركة-12-جنسية-من-حول-العالم-انطلاق-مارثون-محمية-وادي-دجلة

انطلق فى الساعات المبكرة من صباح اليوم الجمعة ماراثون رياضى بمحمية وادى دجلة بمشاركة ٣٠٠ متسابق ومتسابقة من ١٢ جنسية مختلفة بتنظيم مجموعة نايت رانرز Night Runners بالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والأحداث الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ومشاركة الاتحاد المصرى لألعاب القوى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

انقسم الماراثون إلي ثلاث مسافات، الأول مسافة ٦ كيلو متر، والسباق الثانى لمسافة ١٠ كيلو متر، والثالث ٢٥ كيلو متر، وتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية عند استقبال المشاركين قبل انطلاق فعاليات الماراثون؛ للوقاية من فيروس كورونا، وفى إطار الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

من جانبه، لفت أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إلى التعاون المثمر بين الوزارة والمؤسسات والكيانات والروابط الرياضية فى تنفيذ ورعاية الأحداث الرياضية المشتركة، وحث النشء والشباب والمواطنين على المشاركة بها؛ تشجيعاً لثقافة ممارسة الرياضية، وجعلها أسلوب حياة بشكل يتماشى مع استراتيجية ومستهدفات الوزارة.

وزير الشباب والرياضة

ثمن أشرف صبحى على مشاركة مختلف الجنسيات الأجنبية فى فعاليات أحداث السياحة الرياضية التى يتم تنفيذها، وهو ما يساهم فى الترويج السياحى للمعالم المصرية من جانب، وإظهار القدرة التنظيمية المميزة التى تظهر بها مصر عند إقامة تلك الأحداث من جانب أخر.

كما تُبرز فعاليات أحداث السياحة الرياضية حالة التطور والتنمية التى تشهدها البلاد فى شتى المجالات أمام المشاركين عند إقامة الفعاليات بالمناطق السياحية والمدن الجديدة التى تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

تعليق أشرف صبحي بعد فوز مصر على كوت ديفوار

علق أشرف صبحي وزير الرياضة على فوز المنتخب المصري، علي كوت ديفوار، موضحا أنه شيء جميل وكبير ويعطي الثقة في المنتخب الذي يعاد بناءه مرة اخرى، منوها إلى انه يجب ان يكون هناك صبر بجانب الدعم.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج يحدث في مصر تقديم الإعلامي شريف خيري والمذاع على فضائية الحياة، منوها أن منتخب مصر بعد 2011 حتى 2017 لم يقدم نتائج مرجوة، موضحا هناك نتائج لمنتخب مصر حتي البطولات الأفريقية لم نتأهل لها وعند تأهلنا إلي كأس العالم ذهبنا وتم الفوز علينا في 3 مباريات بسبب ضعف الأداء، مشيرا غلى أن هذا الجيل من افضل الاجيال الذي يوجد به محترفين مصل صلاح والنني وتريجية، حيث يوجد ما يقرب من 22 لاعب محترف بالخارج.