/675699/ترتيب-تصفيات-أمريكا-الجنوبية-لـ-كأس-العالم-البرازيل-والأرجنتين-يحسمان-الموقف

انتهاء ثلاث مباريات في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر، من صباح اليوم والتي يأتي على رأسها البرازيل مع الإكوادور، وتشيلي مع الأرجنتين .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهد ترتيب مجموعة تصفيات قارة أمريكا الجنوبية على العديد من التوترات والإضرابات في مراكز الفرق الباحثة على الوصول للمونديال القطري.

ترتيب مجموعة قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

1- البرازيل، برصيد 36 نقطة.

2- الأرجنتين، برصيد 32 نقطة.

3- الإكوادور، برصيد 24 نقطة من 15 مباراة.

4- أوروجواي، برصيد 19 نقطة من 15 مباراة.

5- كولومبيا، برصيد 17 نقطة.

6- بيرو، برصيد 17 نقطة.

7- تشيلي، برصيد 16 نقطة من 15 مباراة.

8- بوليفيا، برصيد 15 نقطة.

9- باراجواي، برصيد 13 نقطة من 15 مباراة.

10- فنزويلا، برصيد 7 نقاط.

تتأهل من قارة أمريكا الجنوبية، أول أربع مراكز في المجموعة بشكل مباشر للمونديال، فيما يلعب صاحب المركز الخامس ملحق.

نتيجة مباراة البرازيل والإكوادور

تأتي مباراة البرازيل والأكوادور في مقدمة مباريات اليوم، والتي حسمها التعادل الإيجابي، بنتيجة هدف لهدف، في لقاء مثير شهد على 6 بطاقات صفراء، وبطاقتي حمراء لكل منتخب بطاقة.

تقدم راقصوا السامبا في نتيجة المباراة في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، عن طرق قائد البرازيل، كاسيميرو، من خلال كرة عرضية من جهة اليسار قابلها رافيينيا برأسية أبعدها الحارس فتابعها كاسيميرو بتسديدة من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت منتصف المرمى.

رد الفريق الضيف منتخب الإكوادور بهدف التعادل في الدقيقة الـ 75 من عمر المباراة، عن طريق فيليكس توريس، من خلال ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها بلاتا عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها بلاتا برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت يسار المرمى.

نتيجة مباراة باراجواي وأوروجواي

حقق منتب الأوروجوي الفوز على نظيرة منتخب باراجواي، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء الجولة الخامسة عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

نجح لويس سواريز مهاجم منتخب أوروجواي، وفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، من تسجيل هدف الفوز والوحيد في المباراة في الدقيقة الخمسين من عمر اللقاء.