/675700/تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-تشارك-في-معرض-الكتاب-بـ-7-إصدارات-متنوعة

يشارك 7 من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإصدارات مختلفة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسختة الحالية، المقام في الفترة من 26 يناير الجاري حتى 7 فبراير المقبل.

دوت الخليج

ويشارك الزميل عمرو عزت حجاج، بكتاب الثورة المهدية، عن دار سنابل للنشر والتوزيع، والزميل آدم الطوخي، بكتاب بنو آدم، عن دار ببلومانيا للنشر والتوزيع، والزميل رامي عبد الباقي، بكتاب نسور الظل، عن دار زين للنشر والتوزيع.

مجموعات قصصية

كما يشارك الزميل محمد محرم، بكتاب الوعي المالي.. كتاب من وحى الألم، عن دار المعالي للنشر والتوزيع، والزميل مصطفى كُريم بكتاب القوى الإنسانية، ضمن سلسلة الحياة الطيبة مع اثنين من المؤلفين، ومجموعة قصصية بعنوان "كما تراها" وتحوي 8 قصص قصيرة، وكتاب "الحياة الطيبة" بمشاركة 3 مؤلفين، عن دار نبراس للنشر والتوزيع.

ويشارك الزميل قياتي عاشور، بكتاب الثقافة والإبداع ، الصادر عن دار روابط للنشر والتوزيع، والزميل مينا كمال بكتاب فن الدهاء، عن دار اكتب للنشر والتوزيع.

انطلاق الدورة الـ53 لمعرض الكتاب

وتحمل الدورة الـ 53 من معرض الكتاب عنوان «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وحسب تصريحات صحفية سابقة للدكتورة الفنانة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تعتبر الدورة أحد أكبر تجمع للناشرين على مستوى العالم، إذ يشارك فيها 1063 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية وتوكيلا من 51 دولة تمثل قارات العالم، ويقام المعرض على مساحة 80 ألف متر مربع، تشمل 5 صالات تتضمن 900 جناح.