/675704/تامر-عبدالقادر-البرلمان-يدعم-بقوة-تحركات-الدولة-المصرية-بشأن-تطوير-البنية-التحتية

حل النائب تامر عبد القادر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ضيفًا على موقع دوت الخليج، برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، وذلك بندوة حوارية شاملة أدارها الزميل محمود فايد، حيث تطرق عبد القادر لمشروع قانون صندوق دعم السياحة والآثار ودوره في تشجيع الاستثمار االسياحي و الترويج للآثار، وتحدث عن اقتراحه الخاص بضرورة تطوير المناطق المحيطة بالمواقع الآثرية، كما تطرق عضو مجلس النواب لقانون الإيجار القديم مؤكدا أن مناقشات البرلمان ستكون منصفة للمالك والمستأجر،وتحدث أيضا عن اقتراحه بشأن توفير الوحدات السكنية لمعدومي الدخل ومفترشي الأرصفة.

دوت الخليج

وتطرق عبد القادر، فى حديثه لجهود الدولة المصرية فى التنمية وخاصة على مستوى البنية التحتية وخاصة تطوير منظومة السكة الحديد، مؤكدا على أنه قبل أن يكون نائب فهو صحفى، ويتابع عن قرب ملف النقل، وما كان يتعرض لهم من انتهاكات وأختراقات وظلم بشكل كبير، مشيرا إلى أن يتذكر بإحدى إجتماعات لجنة النقل بمجلس النواب، حيث كانت المناقشات لإتفاقية بشأن استيراد لعربات السكة الحديد من إحدى الدول،وتحدثت مع الفريق كامل الوزير بشأن أمنياته داخل الإتفاقية وهو استعانة وزارة النقل بشركة" سيماف" لإنتاج عربات السكة الحديد، وهى كانت أكبر الشركات والمصانع لإنتاج خطوط السكة الحديد فى القرن الماضى ولكن للآسف هذه الشركة تدهورت وحاله لم يعد الأفضل، وأصبحنا نستود كل شيئ من الخارج،إلا أن الفريق كامل الوزير قاطعنى بقوله« أنت جيت على الجرح وأنا لسا مبلغ الرئيس السيسى عشان نقدر نستغل المصنع بشكل مختلف» وطالبت الفريق كامل الوزير بضرورة الإهتمام بهذا المصنع من أجل أن نعتمد عليه بشكل كامل فى تصنيع خطوط السكة الحديد فى مصر.

تامر عبد القادر: مصر تشهد طفرة على مستوى البنية التحتية بمختلف المحافظات

وأكد أيضا بأن مجلس النواب يدعم بقوة كل التحركات التى تقوم بها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية، وأيضا جهود تطوير منظومة السكة الحديد، ونرى مشروعات عملاقة بهذه المنظومة حيث المونوريل، والقطار السريع،والطفرة الكبيرة بمترو الأنفاق، مشيرا إلى أن ما يحدث بهذه المنظوفة تفكير حقيقى خارج الصندوق، مشيرا إلى أن مصر تشهد طفرة أيضا على مستوى البنية التحتية بمختلف المحافظات.