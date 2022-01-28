سفير مصر بلاهاى يبرز الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص الهولندى

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تأتى هذه الندوة فى إطار سلسلة من الفعاليات والزيارات التى تحرص البعثة على المشاركة بها أو تنظيمها بهدف التعريف بتطورات أداء الاقتصاد المصرى، وكذا الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة فى القطاعات المختلفة.
تناول السفير حاتم عبد القادر، نجاح الاقتصاد المصرى فى احتواء الأزمة العالمية المرتبطة بجائحة كورونا بفضل الإجراءات والسياسات التى تم تنفيذها فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى بمختلف محاوره المالية، والنقدية، والاجتماعية، وكذلك من خلال المشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها فى كافة المجالات، وهو ما ساهم فى التخفيف من تداعيات الأزمة الراهنة على الاقتصاد المصرى.
وأشار السفير إلى التنسيق بين الجانبين المصرى والهولندى بهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى خلال الفترة القادمة، وتذليل كافة العقبات أمام شركات القطاع الخاص.
كما أبرز السفير المصرى الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة أمام القطاع الخاص الهولندى فى عددٍ من القطاعات بمصر، لا سيما فى مجالات الزراعة، والرى، وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية، والطاقة، فضلاً عما يوفره مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من فرص استثمارية هامة.
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