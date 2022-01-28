ثلوج على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أنه من المتوقع خلال الأيام المقبلة أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، وأغلب مناطق شمال البلاد نهارًا من 15 إلى 16 درجة مئوية.

وعن المناطق التى ستشهد انخفاضا فى درجات الحرارة، قالت "غانم" إنه من المتوقع تسجيل شمال الصعيد درجة حرارة بين 4 و5 درجات ليلًا، بجانب مرتفعات سانت كاترين ومناطق وسط سيناء مثل نخل والتى تنخفض فيها درجات الحرارة لأقل من الصفر.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة تصل إلى 3 تحت الصفر خاصة فى مرتفعات سانت كاترين.

وبينت أن المناطق المعرضة لسقوط ثلوج، تتمثل فى مرتفعات سانت كاترين بسبب انخفاضات درجات الحرارة التى تصل لـ 3 و 4 تحت الصفر.

وتشهد شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب المدن الجديدة ومناطق المزروعات فى الدلتا والوجه البحرى، حالة من الصقيع، وتسجل بعضها 5 درجات.

وكانت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد فى الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت موعد تحسن الطقس، وأكدت أن اليوم الجمعة، يشهد بداية التحسن.

وتوقعت إيمان شاكر، فى تصريحات تليفزيونية، أن اليوم يشهد تحسنًا نسبيًا فى الأحوال الجوية، وتنعدم فرصة سقوط الأمطار غدًا السبت.

وأوضحت أن البلاد شهدت انخفاضا شديدا فى درجات الحرارة منذ أسبوعين، بسبب منخفض جوى على جزيرة قبرص أدى إلى انخفاض درجات الحرارة، وكذلك نسبة الرطوبة، ما جعل المواطن يشعر بالبرودة، مؤكدة أن نشاط الرياح أدى إلى شعور المواطن بانخفاض درجات الحرارة بشكل أكبر.

وقالت إن البلاد شهدت أمس الخميس، ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة بمعدل درجتين عن أول أمس، موضحة أن طول فترة الموجة التى وصلت أسبوعين أدى إلى إحساس المواطن أن شعور قوى لدى المواطنين بانخفاض الحرارة.