انطلاق فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحرى واللوجستيات بجامعة الجلالة

جدة - نرمين السيد - تنظم جامعة الجلالة برعاية برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبرئاسة الدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس الجامعة، فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحرى واللوجستيات (RSMTL) يومى 20 و21 فبراير المقبل، بمشاركة وزراء النقل وممثلين تجاريين للدول المطلة على ساحل البحر الأحمر ورؤساء موانئ وشركات عاملة فى قطاع النقل البحرى.





وستتناول فعاليات المؤتمر فى اليوم الأول، العديد من الموضوعات الهامة، منها:

تطوير صناعة النقل البحرى فى البحر الأحمر، واستراتيجية تطوير النقل البحرى لتعظيم حجم التبادل التجارى المنقول بحريا، ودور قناة السويس فى دعم حركة تدفق السفن على المستويين الإقليمى والدولى، فضلا عن دور المنطقة الاقتصادية فى دعم الميزة التنافسية للموانئ البحرية بالبحر الأحمر والأنشطة اللوجستية، واستقرار التبادل التجارى فى البحر الأحمر.

كما يتناول المؤتمر تطوير البنية التحتية واللوجستية ورؤية الموانئ، لتعزيز التبادل التجارى، وفرص الاستثمار وآليات التمويل والتأمين البحرى فى البحر الأحمر، وكذا آليات جذب الاستثمار فى المناطق الاقتصادية، وتنمية النقل البحرى والتأمين البحرى، وإعادة التأمين فى دعم تطوير النقل البحرى ودعم تمويل الصادرات.

وأشار د. أشرف حيدر إلى أن هذا المؤتمر يعتبر الأول من نوعه الذى يعرض الجوانب الحالية والرؤية المستقبلية للنقل البحرى فى الدول المطلة على البحر الأحمر، لافتا إلى أنه سوف يناقش فى اليوم الثانى العديد من القضايا الهامة، والتى تشمل تكنولوجيا المعلومات فى النقل البحرى والتحول الرقمى، وآليات التعاون المشترك لتنمية حركة التجارة البحرية بالبحر الأحمر، وفرص الاستثمار باستخدام تكنولوجيا المعلومات فى قطاعات النقل البحرى والكابلات البحرية، وتأمين النقل البحرى، فضلا عن استراتيجية زيادة الصادرات وفرص الانطلاق نحو التصنيع فى البحر الأحمر ومقترحات تسويقية مبتكرة لتطوير النقل البحرى، وكذا مستقبل الطاقة والنقل البحرى فى البحر الأحمر.