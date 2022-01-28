عاجل- هل تستغنى الحكومة عن آلاف الموظفين؟ الوزراء يجيب (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز الإعلامى فى بيان له اليوم أنه تواصل مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ونفى تلك الأنباء، مؤكدا أنه لا صحة لاعتزام الدولة الاستغناء عن آلاف الموظفين تزامنا مع التوسع فى تطبيق التحول الرقمى، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

وأوضح أن التوسع فى تطبيق التحول الرقمى يستهدف تطوير وتنمية مهارات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، دون المساس بأى حق من حقوقهم أو تسريح أى منهم، لمواكبة التطور فى أنماط العمل المستحدثة، وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة لبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإدارى، مشيرا إلى أن التحول الرقمى يحقق نوعا من أنواع العدالة، حيث يرصد بشكل دقيق أداء الموظف إلكترونيا، بما يضمن التعرف على قدرات الموظفين، ورصد نقاط قوة وضعف كل موظف، لتأهيله بشكل يتناسب مع الوظيفة التى يقوم بها، بما ينعكس إيجابا على تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وفى سياق متصل، يجرى العمل على تدريب وتأهيل ورفع كفاءة موظفى الجهاز الإدارى للدولة، خصوصا المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، إذ تم الانتهاء من تدريب 69 ألفا و849 موظفا، منهم 30 ألفا و665 موظفا تم تدريبهم فى إطار برنامج أساسيات، من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب تدريب 32 ألفا و352 موظفا فى إطار حزمة برامج الجدارات، مثل: إدارة الوقت، واتخاذ القرار، وإدارة الضغوط، وتحمل المسئولية، والثبات الانفعالى، كما تم البدء فى التدريب على حزم البرامج التخصصية والتى تنفذ مع الجهات المعنية، إذ تم تدريب 5 آلاف و632 موظفا على عدة برامج تخصصية منها الشئون المالية، والتعاقدات الحكومية، ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية، وبرامج التخطيط الاستراتيجى، وإدارة المشروعات والمتابعة والتقييم، ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبرامج المراسم والبروتوكولات، والسكرتارية التنفيذية بالتعاون مع وزارة الخارجية، وبرامج إدارة الأزمات، وخدمة المواطنين بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، كما يجرى تنفيذ تدريب عملى للموظفين على كيفية إجادة استعمال التطبيقات المقرر تعميمها فى العاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يكون الموظفون المنتقلون على دراية كاملة قبل الانتقال بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج، وتم بالفعل الانتهاء من تدريب 1200 موظف حتى الآن.