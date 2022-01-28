عاجل- بيان من الرى بشأن مناسيب المياه فى الترع والمصارف

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبدالعاطى، أن الوزارة رفعت درجة الاستنفار بكافة أجهزة الوزارة؛ لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف، والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أى طارئ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالى عند المواقع الساخنة.





وكان وزير الرى قد تلقى تقريرا يستعرض موقف الإجراءات التى اتخذتها أجهزة الوزارة؛ للتعامل مع موجة الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها عدد من محافظات الجمهورية يوم 26 يناير الجارى.

وأشار وزير الرى إلى استمرار المرور الدورى، والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.

وفى محافظات الدلتا وشمال الصعيد، أوضح الوزير أن جهود التحذير المبكر الصادرة عن وزارة الرى نجحت فى تلافى الآثار السلبية للأمطار الغزيرة، من خلال تخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالوجه البحرى وشمال الصعيد.

وأشار إلى الدور الهام الذى يقوم به مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط بالوزارة؛ فى رصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بـ 72 ساعة، وما يلى ذلك من إجراءات لتحذير كافة الجهات التنفيذية المعنية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأفراد والمنشآت من آثار الأمطار الغزيرة والسيول.