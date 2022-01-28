غدا شبورة على الطرق وأجواء شديدة البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 8 درجات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، استمرار انخفاض الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، و فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجات، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 06 درجات، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات، وسانت كاترين العظمى 6 درجات والصغرى -3.