انت الان تتابع تفاصيل خبر مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث مروع لسيارة ميكروباص على الطريق الأوسطي بحلوان والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - إستمرارا للحوادث المنتشرة في مصر، خاصة على الطرق الصحراوية السريعة، وفي حادث مفجع جديد على طريق الموت كما يطلق عليه “الطريق الأوسطي”، وقع الحادث مساء الخميس بدائرة مركز شرطة حلوان وسط صراخ وبكاء من المتجمهرين على المشاهد المتكررة الصعبة على هذا الطريق، وسط سقوط ضحايا جدد وإصابات متفرقة.

إشارة للإدارة العامة للمرور بوقوع حادث الطريق الأوسطي مساء الخميس

وفى تمام الساعة السابعة مساء الخميس وقعت الحادثة بعد أن تلقت غرفت عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغ بوقوع الحادثة من إدارة شرطة النجدة والخدمات المعنية بالطريق الأوسطي بمدينة حلوان عن انقلاب سيارة ميكروباص مع وجود ضحايا بين وفيات ومصابين من المستقلين للسيارة الميكروباص.

محاولة سائقوا السيارات الآخرى على الطريق إنقاذ المصابين

وحاول مستقلي السيارات الآخرى المساعدة في إنقاذ حياة المتواجدين بالميكروباص في مشاهد صعبة تم رصدها للحادث، ووجود دماء كثيفة للضحايا وتناثر لزجاج السيارة وأجزاء منها، حيث حاول الجميع تقديم يد العون وإنقاذ للمصابين لنقلهم لأقرب المستشفيات القريبة من المنطقة التي وقعت بها الحادثة.

فحص مبدئي عن الحادثة

وبعد إجراء فحص مبدئي للحادثة المشار إليها تبين انقلاب سيارة ميكروباص بدائرة مدينة 15 مايو وحلوان، مما أسفرت الحادثة عن وفاة 3 أشخاص من بينهم شخصان من مدينة بني سويف، وإصابة عدد 7 حالات بكسور وكدمات متفرقة بالجسم تم نقلهم للمستشفيات القريبة، وتم نقل جثامين المتوفين لمشرحة مستشفى حلوان العام.