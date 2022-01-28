/675703/طاقم-تحكيم-سنغالي-لمباراة-مصر-والمغرب-بربع-نهائي-أمم-إفريقيا

يلتقي المنتخب الوطني الأول مع نظيره، منتخب المغرب الأحد القادم، في لقاء يجمع بين المنتخبين في لقاء ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يبحث المنتخبين عن تحقيق الفوز في المباراة، بكل قوة لحجز مقعد في نصف نهائي البطولة، وإعتماد الفراعنة يأتي على الفريق ككل ثم محمد صلاح في الأمام، وفي الجانب المقابل يعتمد أسود الأطلس على المجموعة ويليها حكيم زياش.

وعين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم سنغالي لقيادة مباراة مصر ضد المغرب المقررة الأحد القادم .

ويتألف طاقم التحكيم من الحكم السنغالي ماجيتي نداي ويعاونه كلا من اليك سامبا ودجيبريل كامارا، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع للتونسي صادوق السالمي.

وأسندت لجنة حكام "الكاف" مهمة حكام غرفة الفار" لكل من الميكسيكي جيريرو والموريتاني بايدة دحان.

وتأهل المنتخب المغربي على حساب مالاوي، بعدما فاز بنتيجة 2/1، بعد تأخرهم هدف نظيف.

مصر تتأهل لربع النهائي

أصيب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في الدقيقة 85 بعد تصديه لأحد الكرات من كوت ديفوار، ودخل محمد أبو جبل بدلاً منه ليحرس عرين مرمى منتخب مصر.

وفي الشوط الاضافي الأول حاول كلاً المنتخبين أن يسجلوا أهداف، وفي أول الهجمات لمنتخب مصر خلاله أضاع محمد شريف رأسية قوية بعد دخوله بدلاً من مصطفى محمد، ثم بعدها سدد سيري كرة قوية تصدى لها أبو جيل بنجاح

- نيكولاس بيبي سجل لكوت ديفوار - زيزو سجل لمصر - إبراهيم سينجاري سجل لكوت ديفوار - بايي أهدر لكوت ديفوار - عمر كمال سجل لمصر - كورنيه سجل لكوت ديفوار - محمد عبد المنعم سجل لمصر - ذاها سجل لكوت ديفوار - محمد صلاح سجل لمصر

ونجح محمد أبو جبل في التصدي لأريك بايي ليهدي الفوز والتأهل لمنتخب مصر للدور ربع النهائي.

تشكيل مصر أمام كوت ديفوار

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش

تشكيل كوت ديفوار أمام مصر

حراسة المرمى: بادارا علي سنجاري

خط الدفاع: جيسليان كونان، سيمون ديلي، إريك بايلي، سيرجي أورييه

خط الوسط: فرانك كيسيه، جان ميشيل سيري، إبراهيم سنجاري

خط الهجوم: ماكسي جرادل، سيباستيان هالر، نيكولاس بيبي