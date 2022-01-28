مفيد عاشور عن مكالمة السيسي للفنان عبد الرحمن أبو زهرة: "كان سعيدًا لدرجة كبيرة"

/675707/مفيد-عاشور-عن-مكالمة-السيسي-للفنان-عبد-الرحمن-أبو-زهرة-كان-سعيدا-لدرجة-كبيرة

تحدث الفنان مفيد عاشور، حول مكالمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للفنان عبد الرحمن أبو زهرة للأطمئنان عليه، عقب خروجه من المستشفي أثر تعرضه لوكعة صحية بعض إصابته بفيروس كورونا، بأنها لافته رائعة من السيد الرئيس للإطمئنان على أبو زهرة رغم أنشغاله.

دوت الخليج يرصد مكالمة مفيد عاشورعلى برنامج التاسعة

وأضاف مفيد عاشور، زوج ابنة عبد الرحمن أبو زهرة خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج “التاسعة” قائلاً: ”المكالمة رفعت من الروح المعناوية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وكان سعيد بدرجة كبيرة وهو بيتكلم معه”.

وتابع عاشور خلال مداخلته الهاتفية: ”مكالمة الرئيس لعبد الرحمن، لفته جميلة لكل المبدعين، بما فيها تقدير كبير من رئيس الدولة للفنانين”.

السيسي يهاتف الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

وكتب أحمد أبو زهرة عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، قائلاً: “تشكر عائلة الفنان عبد الرحمن ابوزهرة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي علي هذه اللمسة الانسانية واللفتة الجميلة بإتصاله التليفوني اليوم للاطمئنان علي الوالد وعلي صحته والتحدث اليه مما كان له اكبر الاثر الايجابي علي معنوياته”.

تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

وفي السياق ذاته، طمأن نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة الجمهور على حالته الصحية وذلك عقب إصابته بفيروس كورونا.

وكشف أحمد ابو زهرة بتصريحات صحفية، الحالة الصحية لوالده، وقال: "والدى الحمد لله حالته اتحسنت عن الأول، والأن لا يحتاج إلى ماسك الأكسجين".

وتابع أبو زهرة: "إن شاء الله فى الايام القادمة ايخرج من المستشفي بعد عمل الفحوصات الازمة".

إصابة عبد الرحمن ابو زهرة بفيروس كورونا

وأعلنت فى الأيام الماضية، إصابة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، بعد حصوله على ثلاث جرعات من لقاح كورونا، والتزامه بمعاير الوقاية والإجراءات الاحترازية التى فرضتها وزارة الصحة المصرية.

مهرجان الجونة السينمائي

الجدير بالذكر، أنه شهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته ال 43، حضور الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، ونجله عازف البيانو أحمد أبو زهرة.

وانطلق حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الدورة 43 في دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من الجمهور وهم سامو زين، وهاني عادل، وهلة سلامة، وصبري فواز، وفاطمة النبوي، وأروى جودة، وإلهام شاهين، وصبا مبارك، الراقصة جوهرة، فضلا عن الفنانة نهلة سلامة بعد غياب 6 أيام.